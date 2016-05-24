​Приемная на дороге

«Приемная» открылась у РЦ «Думан», затем колонна проследовала на контрольные посты системы «Рубеж», параллельно прием проходил в столичном автобусном парке № 1, в специализированном ЦОНе, в территориаль­ных РУВД районов «Алматы», «Сарыарка», «Есиль» и участковых пунктах полиции.

В местах приема было проведено анкетирование граждан по вопросам соблюдения законности и конституционных прав сотрудниками дорожно-патрульной полиции. Результаты опроса полутора тысяч астанинцев позволят выявить недостатки в работе и будут способствовать повышению доверия населения к органам внутренних дел.

Как отметил заместитель председателя Астанинского городского филиала партии «Нур Отан» Владислав Сергеев, жителей столицы, обратившихся в выездные общественные приемные, за последние шесть лет стало больше.