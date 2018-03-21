В целях развития медицинского туризма в республике проводятся акции по продвижению медуслуг отечественных клиник за рубежом – выставки, информационные туры, конференции и форумы. Одну из таких организовало АО «НК «Kazakh Tourism» совместно с Республиканским центром развития здравоохранения. Узбекская делегация ознакомилась с лучшими столичными медцентрами, оказывающими высокотехнологичные медицинские услуги. Тур­операторы и блогеры посетили Национальный научный центр онкологии и трансплантологии, Национальный центр нейрохирургии, Республиканский диагностический центр, больницу медицинского центра УДП. Гостям были продемонстрированы возможности Казахстана в области сосудистой и эндоваскулярной нейрохирургии, хирургии паркинсонизма и эпилепсии, транс­плантации органов, в том числе у детей, хирургической нейро- и ретинопротекции пептидами, эндоскопической диагностики, а также услуг Check-up.

В рамках проекта Минздрава к 2019 году от въездного медицинского туризма планируется получить в виде дохода свыше 1 млрд тенге и обслужить не менее 32 тыс. въездных туристов. Намечены четкие планы по определению координатора и созданию единого медицинского бренда Казахстана, единого онлайн-портала и Call-центра для иностранных туристов, планирующих посещение нашей страны. Необходимо также провести маркетинговый анализ и разработать стратегию по продвижению услуг казахстанских клиник за рубежом.

По итогам визита планируется подписание меморандумов и договоров, призванных обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества между медцент­рами Астаны и туроператорами Узбекистана.