​Приезжайте к нам лечиться

– Айман Кадырхановна, расскажите о медицинском туризме, в чем преимущества его развития на территории Казахстана?

– Сейчас сегмент медицинского туризма по сравнению с другими туристскими направлениями считается одним из наиболее быстрорастущих. Например, за 2017 год более 50 стран заявили о развитии медицинского туризма на уровне государственной политики. У нас реализуется проект «Развитие медицинского туризма и импортозамещения», который направлен на повышение потенциала организаций здравоохранения и сервисных услуг для привлечения иностранных пациентов.

Ежегодно в клиники Казах­стана приезжают медицинские туристы из 45 стран мира, 90% из них – граж­дане СНГ, в основном из России, Кыргызстана и Узбекистана. Оставшиеся 10% – иностранцы из Китая, Турции и Ирана. Всего за 10 месяцев 2018 года планово в стационарах Казахстана были пролечены 1 604 иностранных пациента.

У нас много высококлассных специалистов, мы владеем медицинскими технологиями мирового уровня и имеем выгодное географическое расположение. И это не все преимущества Казах­стана. Самое главное – наши медицинские услуги предоставляются по более низким ценам. Проведенный международными экспертами анализ семи хирургических услуг показал, что цены в нашей стране ниже, чем в Индии, которая на сегодня признана мировым лидером в области низких цен на медицинские услуги.

– Каковы сейчас, на Ваш взгляд, перспективы Казах­стана в развитии медицинского туризма?

– Симбиоз высокого уровня медицины, удобной логистики и низких цен в значительной степени помогут продвинуть медицинский туризм Казахстана на мировой рынок. Так, в мировом рейтинге мы занимаем 25-е место по количеству аккредитованных в Joint Commission International организаций. JCI – это золотой стандарт в области здравоохранения, самая крупная меж­дународная организация в мире, которая занимается продвижением наивысшего качества обслуживания и безопас­ности пациентов в медицинских учреждениях. На сегодня у нас по этим стандартам аккредитованы 7 организаций. Кроме того, порядка 500 медицинских организаций имеют национальные сертификаты­ об аккредитации, с 2012 года признанные компанией ISQua соответствующими международным.

В основном медицинских турис­тов в нашей стране интересуют услуги кардиохирургии, нейрохирургии, репродуктивной медицины, стоматологические услуги, трансплантология, ортопедия и оздоровительные процедуры. Они оказываются в современных медицинских центрах и клиниках, оснащенных инновационным оборудованием, в которых работают специалисты мирового класса, прошедшие повышение квалификации в лучших клиниках мира. Профессиональные ресурсы этих клиник позволяют обеспечить безо­пасность пациентов и наивысшее качество обслуживания.

У нас используются уникальные технологии в кардиохирургии – имплантация полностью искусственного сердца, в нейрохирургии, доступны ядерная диагностика, роботизированная кинезотерапия, лечение стеноза гортани, осуществляется трансплантация всех органов, клеточная трансплантация и многие другие высокотехнологичные услуги. С текущего года в Астане стали доступны услуги томотерапии – передового метода лечения онкологических заболеваний, при котором рак головного мозга, зрительного нерва, легких и других органов любой локализации и любой степени излечим полностью.

Высокотехнологичные услуги и лечение – не единственное, что мы можем предложить. У нас много уникальных природных ресурсов для отдыха, туризма и спорта. Более 140 организаций предлагают оздоровительные услуги, основанные на комплексном применении уникальных природных источников. Этот сектор медицинского туризма в Казахстане включает климатотерапию, гидротерапию, грязелечение, пантотерапию (использование экстракта из рогов марала).

Мы рассчитываем, что проект «Развитие медицинского туризма и импортозамещения» позволит ­привлечь около 32 тыс. иностранных туристов, а это более миллиарда тенге дохода от въездного медицинского туризма.

– Опыт коллег из каких стран планируется перенять для совершенствования этой отрасли туризма?

– РЦРЗ провел анализ международного опыта развития медицинского туризма пяти стран, являющихся мировыми лидерами: Индия, Турция, Южная Корея, Таиланд, Малайзия. Для создания своей стратегии развития планируется перенять лучшее от каждой страны: методику статистического учета иностранных пациентов, интернет-маркетинг, страхование для медицинских туристов и ряд других аспектов.

– Расскажите об Ассоциации медицинского туризма Kazakhstan Healthcare Travel Council. В чем ее приоритеты и основные задачи?

– Создание ассоциации Kazakh­stan Healthcare Travel Council стало еще одним шагом для продвижения медицинского туризма. Это объединение позволит эффективнее использовать потенциал отрасли для развития экономики Казахстана. Кроме того, члены ассоциации смогут участвовать в разработке законопроектов и других нормативных документов, которые будут лоббировать интересы отрасли, создавать условия для ее развития, а также в реализации международных, республиканских и региональных программ и проектов по медицинскому туризму. Ассоциация будет заниматься воп­росами развития международного сотрудничества в сфере медицины, медицинского туризма и смежных с ним отраслях для интеграции Казахстана в мировое сообщество.

– Какие проекты по медтуризму на сегодня уже разработаны и успешно введены в действие?

– Мы начали работу по внедрению комплексной модели госпитального сервиса в медицинских организациях, ориентированных на привлечение туристов. Госпитальному сервису уже обучены более 1 300 сотрудников в 15 мед­организациях. Наши медработники осваивают технологии и инструменты сервиса, взаимодействия с пациентом на всех этапах в соответствии с международными стандартами качества обслуживания, изучают алгоритмы работы в конфликтных ситуациях и как их избежать, а также совершенствуют навыки презентации и продвижения услуг своих клиник.

Разработаны и заключены меморандумы с туроператорами, национальными и международными ассоциациями, которые помогут выявлять и преодолевать барьеры в развитии науки, медицины и туризма, а также благоприятно скажутся на сотрудничестве в сфере медицинского туризма между госучреждениями и частными организациями. Кроме того, это поспособствует привлечению инвестиций в различные проекты. На сегодня заключено 16 меморандумов с отечественными и зарубежными туристическими компаниями.

Для доступа иностранных пациентов к информации о возможностях Казахстана в тестовом режиме начал работать единый онлайн-портал medicaltourism.kz. Платформа обеспечит легкий доступ к информации о медицинских организациях, их оснащении, предлагаемых услугах и ценах, специалистах и их квалификации. Кроме того, запланирован запуск бесплатного Call-центра. По номеру 1430 казахстанские и иностранные пациенты смогут получить необходимую информацию и консультацию круглосуточно без выходных на английском и русском языках. Сейчас разрабатывается техническое задание для привлечения консалтинговой компании, которая разработает стратегию брендирования казахстанской медицины для иностранных пациентов и продвижения бренда в других странах.

В 2017 году Казахстан в лице РЦРЗ вступил в глобальную ассоциацию Global Healthcare Travel Council, мы подписали меморандум о сотрудничестве. Члены GHTC – представители национальных советов здравоохранения, ассоциаций и кластеров медицинского туризма, национальные организации, регулирующие сферу туризма и поддерживающие идею развития медицинского туризма. GHTC предоставляет руководство для глобального рынка медицинского туризма, формирования ­программы научных исследований в индус­трии, определения норм и стандартов, а также дает рекомендации по корректировкам международной законодательной базы в сфере медицинского туризма и предоставление поддержки для государств по мониторингу и оценке новых трендов медицинского туризма.