Статьи Приезжайте к нам лечиться 14 декабря 2018 г. 9:55 Наталия Акопян – Айман Кадырхановна, расскажите о медицинском туризме, в чем преимущества его развития на территории Казахстана? – Сейчас сегмент медицинского туризма по сравнению с другими туристскими направлениями считается одним из наиболее быстрорастущих. Например, за 2017 год более 50 стран заявили о развитии медицинского туризма на уровне государственной политики. У нас реализуется проект «Развитие медицинского туризма и импортозамещения», который направлен на повышение потенциала организаций здравоохранения и сервисных услуг для привлечения иностранных пациентов.Ежегодно в клиники Казахстана приезжают медицинские туристы из 45 стран мира, 90% из них – граждане СНГ, в основном из России, Кыргызстана и Узбекистана. Оставшиеся 10% – иностранцы из Китая, Турции и Ирана. Всего за 10 месяцев 2018 года планово в стационарах Казахстана были пролечены 1 604 иностранных пациента.У нас много высококлассных специалистов, мы владеем медицинскими технологиями мирового уровня и имеем выгодное географическое расположение. И это не все преимущества Казахстана. Самое главное – наши медицинские услуги предоставляются по более низким ценам. Проведенный международными экспертами анализ семи хирургических услуг показал, что цены в нашей стране ниже, чем в Индии, которая на сегодня признана мировым лидером в области низких цен на медицинские услуги.– Каковы сейчас, на Ваш взгляд, перспективы Казахстана в развитии медицинского туризма?– Симбиоз высокого уровня медицины, удобной логистики и низких цен в значительной степени помогут продвинуть медицинский туризм Казахстана на мировой рынок. Так, в мировом рейтинге мы занимаем 25-е место по количеству аккредитованных в Joint Commission International организаций. JCI – это золотой стандарт в области здравоохранения, самая крупная международная организация в мире, которая занимается продвижением наивысшего качества обслуживания и безопасности пациентов в медицинских учреждениях. На сегодня у нас по этим стандартам аккредитованы 7 организаций. Кроме того, порядка 500 медицинских организаций имеют национальные сертификаты об аккредитации, с 2012 года признанные компанией ISQua соответствующими международным.В основном медицинских туристов в нашей стране интересуют услуги кардиохирургии, нейрохирургии, репродуктивной медицины, стоматологические услуги, трансплантология, ортопедия и оздоровительные процедуры. Они оказываются в современных медицинских центрах и клиниках, оснащенных инновационным оборудованием, в которых работают специалисты мирового класса, прошедшие повышение квалификации в лучших клиниках мира. Профессиональные ресурсы этих клиник позволяют обеспечить безопасность пациентов и наивысшее качество обслуживания.У нас используются уникальные технологии в кардиохирургии – имплантация полностью искусственного сердца, в нейрохирургии, доступны ядерная диагностика, роботизированная кинезотерапия, лечение стеноза гортани, осуществляется трансплантация всех органов, клеточная трансплантация и многие другие высокотехнологичные услуги. С текущего года в Астане стали доступны услуги томотерапии – передового метода лечения онкологических заболеваний, при котором рак головного мозга, зрительного нерва, легких и других органов любой локализации и любой степени излечим полностью.Высокотехнологичные услуги и лечение – не единственное, что мы можем предложить. У нас много уникальных природных ресурсов для отдыха, туризма и спорта. Более 140 организаций предлагают оздоровительные услуги, основанные на комплексном применении уникальных природных источников. Этот сектор медицинского туризма в Казахстане включает климатотерапию, гидротерапию, грязелечение, пантотерапию (использование экстракта из рогов марала).Мы рассчитываем, что проект «Развитие медицинского туризма и импортозамещения» позволит привлечь около 32 тыс. иностранных туристов, а это более миллиарда тенге дохода от въездного медицинского туризма.– Опыт коллег из каких стран планируется перенять для совершенствования этой отрасли туризма?– РЦРЗ провел анализ международного опыта развития медицинского туризма пяти стран, являющихся мировыми лидерами: Индия, Турция, Южная Корея, Таиланд, Малайзия. Для создания своей стратегии развития планируется перенять лучшее от каждой страны: методику статистического учета иностранных пациентов, интернет-маркетинг, страхование для медицинских туристов и ряд других аспектов.– Расскажите об Ассоциации медицинского туризма Kazakhstan Healthcare Travel Council. В чем ее приоритеты и основные задачи?– Создание ассоциации Kazakhstan Healthcare Travel Council стало еще одним шагом для продвижения медицинского туризма. Это объединение позволит эффективнее использовать потенциал отрасли для развития экономики Казахстана. Кроме того, члены ассоциации смогут участвовать в разработке законопроектов и других нормативных документов, которые будут лоббировать интересы отрасли, создавать условия для ее развития, а также в реализации международных, республиканских и региональных программ и проектов по медицинскому туризму. Ассоциация будет заниматься вопросами развития международного сотрудничества в сфере медицины, медицинского туризма и смежных с ним отраслях для интеграции Казахстана в мировое сообщество.– Какие проекты по медтуризму на сегодня уже разработаны и успешно введены в действие?– Мы начали работу по внедрению комплексной модели госпитального сервиса в медицинских организациях, ориентированных на привлечение туристов. Госпитальному сервису уже обучены более 1 300 сотрудников в 15 медорганизациях. Наши медработники осваивают технологии и инструменты сервиса, взаимодействия с пациентом на всех этапах в соответствии с международными стандартами качества обслуживания, изучают алгоритмы работы в конфликтных ситуациях и как их избежать, а также совершенствуют навыки презентации и продвижения услуг своих клиник.Разработаны и заключены меморандумы с туроператорами, национальными и международными ассоциациями, которые помогут выявлять и преодолевать барьеры в развитии науки, медицины и туризма, а также благоприятно скажутся на сотрудничестве в сфере медицинского туризма между госучреждениями и частными организациями. Кроме того, это поспособствует привлечению инвестиций в различные проекты. На сегодня заключено 16 меморандумов с отечественными и зарубежными туристическими компаниями.Для доступа иностранных пациентов к информации о возможностях Казахстана в тестовом режиме начал работать единый онлайн-портал medicaltourism.kz. Платформа обеспечит легкий доступ к информации о медицинских организациях, их оснащении, предлагаемых услугах и ценах, специалистах и их квалификации. Кроме того, запланирован запуск бесплатного Call-центра. По номеру 1430 казахстанские и иностранные пациенты смогут получить необходимую информацию и консультацию круглосуточно без выходных на английском и русском языках. Сейчас разрабатывается техническое задание для привлечения консалтинговой компании, которая разработает стратегию брендирования казахстанской медицины для иностранных пациентов и продвижения бренда в других странах.В 2017 году Казахстан в лице РЦРЗ вступил в глобальную ассоциацию Global Healthcare Travel Council, мы подписали меморандум о сотрудничестве. Члены GHTC – представители национальных советов здравоохранения, ассоциаций и кластеров медицинского туризма, национальные организации, регулирующие сферу туризма и поддерживающие идею развития медицинского туризма. GHTC предоставляет руководство для глобального рынка медицинского туризма, формирования программы научных исследований в индустрии, определения норм и стандартов, а также дает рекомендации по корректировкам международной законодательной базы в сфере медицинского туризма и предоставление поддержки для государств по мониторингу и оценке новых трендов медицинского туризма.