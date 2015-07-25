Приезжайте в гости к нам!

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Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангистауская область
Мангистау обладает огромным туристическим потенциалом и имеет очевидное преимущество перед другими регионами в плане уникального культурного наследия, неповторимой природы и, самое главное, моря. Однако для того чтобы в область хлынул поток туристов, необходимо устранить немало проблем и создать условия, при которых регион мог бы конкурировать если не с мировыми курортами, то хотя бы с казахстанскими.

Несмотря на множество проблем в турис­тической сфере, приток гостей в область ежегодно растет. Однако за 2014 год количество людей, посетивших Мангистау по въездному туризму, составило всего 3% от общего числа путешественников. 86% договоров с турфирмами были заключены на выездной туризм и 10% – на внутренний. Основной упор в развитии индустрии гостеприимства в области делается на обновление материально-технической базы объектов размещения, включая гостиницы, базы отдыха и санаторно-курортные учреждения.

Нельзя сказать, что Актау испытывает недостаток в гостиницах, однако большинство из них рассчитаны на посетителей с хорошим достатком. Турист со средним доходом вряд ли позволит себе неделю пожить в Актау, снимая номер за 15 или 20 тыс. тенге в сутки в гостинице или домик на базе отдыха. Мини-мотелей или хостелов, распространенных в туристических городах, в Актау пока нет. Но, как сообщила руководитель управления туризма Мангистауской области, предприниматели сейчас обращают внимание на привлечение туристов среднего класса, и эта ниша в будущем будет заполнена.

– С международными экспертами по туризму мы объехали все гостиницы. Многие из них будут рассчитаны как на посетителей эконом-класса, так и на людей с достатком, – уточнила Гульжан Байжаунова.

В Мангистауской области намечается также расширение гостиниц. В Актау почти в два раза увеличили количество номеров гостиницы "Рахат", "Самал" и "Достар".

Что касается развития международного курорта в Кендерли, то здесь планируют построить отель Rixos и аэропорт. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами.

Расстояние решает все

Административный центр Мангистауской области – город Актау – находится в отдалении от других городов Казахстана. Добраться сюда можно тремя путями: железнодорожным, авиационным или своим ходом, то есть на автомобиле. Самый быстрый способ – по воздуху, однако он и самый дорогой. Потенциальных туристов отпугивают как цены на авиаперелет (в первую очередь тех, кто проводит отпуск с семьей), так и время, которое придется потратить в поезде. Для привлечения туристов в регион власти рассчитывают открыть субсидированные авиаперелеты.

– В настоящее время разрабатывается новый законопроект, в котором предусматриваются некоторые льготы для инвес­торов. Речь идет о создании туристской зоны, которая может быть освобождена от налогов. Все делается для того, чтобы привлечь к нам инвесторов. В том числе идет разговор о том, чтобы запустить в рес­публике внутренние рейсы по доступным ценам. Мы обратились в министерство с письмом о том, чтобы нам субсидировали авиатариф выходного дня, допустим, Шымкент – Актау, Кызылорда – Актау. Пока положительного ответа не получили, но продолжаем работать над этим вопросом. При этом мы должны предоставлять гостям сертификаты, чтобы они прилетали именно с туристской целью, а не в гости к родным или знакомым, – пояснила руководитель ведомства.

Визит-центры

Визит-центр – это место, где туристам предоставляется информация о природной территории, которую они планируют посетить, а также сопутствующие услуги. Здесь посетитель может получить квалифицированную консультацию по основным достопримечательностям, записаться на экскурсию, приобрести буклеты, карты и сувениры. Таких визит-центров для турис­тов в Мангистауской области планируют создать два. Уже на днях будет объявлен конкурс на их организацию.

– В сентябре будет реализован первый этап создания визит-центров, в которых будет демонстрироваться вся информация о туристическом потенциале области, – сказала Гульжан Мангистауовна.

Визит-центры собираются разместить в районе Маната-Ата, на месте спуска с Атырауской области, и в Бейнеу. Проект будет реализован совместно с управлением экологии и природопользования.

В управлении туризма появилась интересная задумка по поводу того, как увлекательно рассказать о красотах Мангистау жителям и гостям в черте города. Разрабатывается проект по установке фотографий красивейших мест полуострова на набережной.

– Это будет картинная галерея на берегу Каспийского моря. Мы планируем вынести этот проект на общественное обсуждение. Некоторые жители даже не представляют, как богат и уникален наш край. Все, кто приедет в Актау, будут видеть фотографии и, возможно, захотят посетить эти природные уголки, – рассказала Г. Байжаунова.

Плато Устюрт – в ЮНЕСКО

Другая инициатива связана с присвоением плато Устюрт, имеющего неповторимый природный ландшафт и множество древних археологических памятников, статуса всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Руководитель управления туризма уверена, что этот шаг значительно повысит интерес к региону. По информации тур­операторов, количество иностранных туристов, посетивших область в прошлом году, увеличилось по сравнению с 2013 годом более чем в 2,5 раза. Однако Гульжан Байжаунова высказывает сомнение в достоверности этих данных.

– Посещая в выходные дни туристические объекты, я встречаю очень много автомашин с российскими номерами. Это так называемый дикий, нерегулируемый туризм. Когда мы спрашиваем, почему они не останавливаются в гостиницах, то слышим в ответ: "Нам так интересно". Поэтому, я думаю, что на самом деле количество туристов больше, чем показывает статистика.

Над сервисом еще работать

О недостаточно развитом сервисе в Мангистау не говорит, пожалуй, только ленивый. Но над устранением этого недостатка ведется работа.
– В сентябре мы планируем провести II Прикаспийский форум, посвященный гостиничному бизнесу. Будут приглашены эксперты из Франции, Турции, России и Грузии, которые проведут мастер-классы для сотрудников гостиничного бизнеса. Такие форумы, мастер-классы и фестивали с экспертами мы будем проводить ежегодно, – делится планами спикер.

Мелочь, а приятно

Как известно, впечатление от поездки складывается из мелочей. Поэтому журналисты задали банальный на первый взгляд вопрос: "Извините, а "ходить" туристам куда?" Пока, пожалуй, ни один из турис­тических объектов не оборудован мало-мальски приличным туалетом. Если для местных жителей "кустик" не в диковинку, то европейский турист может сбежать в ужасе. Однако пока власти размышляют, резонно ли строить туалеты в местах, которые посетят, в лучшем случае, несколько десятков человек. Строить туалеты планируется в первую очередь неподалеку от популярных достопримечательностей, однако из-за множества «диких» туристов определить популярность того или иного туристического объекта довольно сложно.

– Когда мы это установим, то можно будет построить инфраструктуру. В нашей области объекты находятся на довольно большом расстоянии друг от друга, и если строить где-то туалет, то нужно создавать рабочее место для присмотра за ним. Иначе его испортят за два дня, – говорит Гульжан Байжаунова.

Пока полноценное благоустройство запланировано только в урочище Саура. Здесь предусмотрены и стационарные мангалы для жарки шашлыков, и туалеты. В реализацию проекта планируется вложить 15 млн тенге.

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