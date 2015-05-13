Приглашаем специалистов на AstanaBuild 2015!

На выставке будет представлен широкий спектр строительных и отделочных материалов и технологий в сфере архитектуры, дизайна, жилищного и дорожного строительства. Сектор «Керамика и камень» представит облицовочный и керамический кирпич, натуральный и искусственный камень, гранит, керамическую плитку, а также оборудование из России, Казахстана, Китая, Ирана, Испании, Португалии и Бельгии для керамических заводов. Специалисты в области инженерного оборудования смогут ознакомиться с обширной экспозицией сектора «Отопление и вентиляция»: будет представлен весь спектр отопительного, вентиляционного и канализационного оборудования, насосы, трубы, сантехника, а также все необходимое для строительства бассейнов и саун (Казахстан, Россия, Иран, Турция). Оконные и дверные системы, автоматические ворота и системы ограждений, металлические, огнестойкие, межкомнатные, пожарные и промышленные двери составят основу раздела «Оконные технологии». Компании из Германии, Финляндии, Ирана, Казахстана и Турции представят асфальтобетонные заводы, установки и формы для производства бетонных блоков и конструкций, бетонные миксеры, инновационные решения в теплоснабжении бетонной промышленности. Семинары и презентации от компаний-участниц поднимут актуальные вопросы в области насосного оборудования, вентиляционных систем и оконных технологий. Дополнительную информацию о выставке, списки и новости участников, а также ваш электронный билет смотрите на сайте: www.astanabuild.kz
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