Общество
Приглашаем всех!
Сейчас в центре действует более 20 творческих коллективов. Для любителей фольклора работают ансамбли «Славянки» и «Лада». Люди старшего возраста с удовольствием поют в ансамбле «Рябинушка». Народный фольклорный ансамбль «Соседушки» успешно представляет СКЦ и Павлодарскую область на всевозможных фестивалях. Большая работа проводится среди молодежи, в том числе и по интернациональному воспитанию.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что наш Славянский центр достойно представляет русскую культуру, внося немалую лепту в консолидацию народа Казахстана.
Татьяна КУЗИНА,
председатель Славянского культурного центра,
фото из архива Славянского центра
Павлодар