Приглашаем всех!

Сейчас в центре действует более 20 творческих коллективов. Для любителей фольклора работают ансамбли «Славянки» и «Лада». Люди старшего возраста с удовольствием поют в ансамбле «Рябинушка». Народный фольклорный ансамбль «Соседушки» успешно представляет СКЦ и Павлодарскую область на всевозможных фестивалях. Большая работа проводится среди молодежи, в том числе и по интернациональному воспитанию.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что наш Славянский центр достойно представляет русскую культуру, внося немалую лепту в консолидацию народа Казахстана.

Татьяна КУЗИНА,

председатель Славянского культурного центра,

фото из архива Славянского центра

Павлодар