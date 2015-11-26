​Приглашает AKTOBE INVEST

Для участия в форуме приглашены руководители отраслевых министерств РК, губернатор Оренбургской области РФ, руководители национальных компаний, финансовых институтов и бизнес-сообществ зарубежных стран. Программа форума включает в себя проведение пленарного заседания «Создание городской агломерации в современных условиях», секционных заседаний на темы «Развитие местного содержания», «Меры государственной поддержки инвестиций в РК», а также выставки инвестиционных проектов Актюбинской области и подписание соглашений.