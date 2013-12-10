Французское правительство оказывает большую финансовую поддержку казахстанским студентам, обучающимся в вузах этой европейской страны, выделяя гранты и предоставляя стипендии. Образовательные программы и научно-исследовательские проекты успешно осуществляются в области добычи энергетических ресурсов, в том числе в нефтегазодобывающей и урановой сфере.

На ярмарке представители около 20 французских компаний, работающих в нашей республике, провели встречи с выпускниками французских учебных заведений. Состоялись дискуссии по экономической и правовой защите бизнеса, совершенствованию антимонопольного и экологического законодательства, а также мастер-классы по повышению эффективности юридической службы, практические занятия по разрешению судебных споров. В ходе индивидуальных доверительных бесед за чашечкой кофе устанавливались контакты по привлечению молодых казахстанских специалистов к работе во французских компаниях. Франция заинтересована в профессиональном продвижении новой казахстанской элиты, получившей образование в ее вузах. Не случайно на пресс-конференции Франсис Этьен, говоря об эффективном взаимодействии с Казахстаном в области энергетики и огромном объеме французских инвестиций в экономику нашей страны, отметил, что очень важно инвестировать средства в образование молодежи, обучение и воспитание высокопрофессиональных кадров. Это – инвестиции в будущее. По его мнению, полнее используя человеческие ресурсы и больше привлекая к работе местные кадры, можно успешнее вести совместную экономическую деятельность.

Вадим МАХИН, Алматы