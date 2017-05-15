Статьи Приглашаются родители Марина Пархоменко

В школах всех городов, районов, сел Казахстана шел разговор о том, что делается для того, чтобы наши дети получали качест­венное образование и были конкурентоспособными, успешными в будущем.



Сегодня внедряется обновленное содержание образования, учителя страны проходят обучение в рамках единой обновленной програм­мы повышения квалификации педагогов. С прошлого года в первых классах страны внедрена критериальная система оценки учебных достижений учащихся, в новом учебном году по обновленной програм­ме начнут учиться ученики 1, 2, 5 и 7-х классов. И через считанные дни и недели впервые выпускники будут проходить итоговую аттестацию в школах и сдавать ЕНТ в новом формате.



Парадигма образования строится на развитии функциональной грамотности, потому и экзаменационные материалы в школах будут содержать задания прикладного и логического характера, это касается математики. Возвращается подзабытое сочинение, теперь уже под именем эссе, в котором нужно не только выразить свое отношение к теме, но и показать умение пользоваться яркими образными языковыми средствами. На ЕНТ ребят, желающих поступить в вузы, ожидают экзамены на математическую грамотность и грамотность чтения, которые по задумке разработчиков исключат их сдачу методом тыка и нацелят на вдумчивую работу с математическими заданиями повышенной сложности и текстами.



Июнь выдастся напряженным и для детей, и для родителей, потому мам и пап призвали создать все условия для подготовки выпускников. Единый экзамен поделен на два, итоговая аттеста­ция и ЕНТ теперь займут не один день, а две декады. Да, трудно быть первопроходцами, но так получается, что само время требует знаний другого уровня, более серьезной отдачи перед вхождением во взрослую жизнь, которая тоже будет полна трудностей. Главное – психологически настроить детей, не устраивая истерик, какими каждый год сопровождался даже однодневный ЕНТ.



На собрании обсуждена тема создания попечительских советов, их механизм и принцип работы. Педагоги называют эти структуры связующим звеном между школой и родительской общественностью. В числе основных функций совета, деятельность которого носит рекомендательный характер, – выработка предложений в вопросах воспитания, профилактической работы со школьниками, содействие в обеспечении финансовой и благотворительной помощи, заслушивание отчетов руководителей организаций образования.



Какой должна быть школьная форма, как поддержать детей-сирот или открыть дополнительный класс робото­техники, каким образом вывести футбольную команду в число лидеров – вот лишь малая часть вопросов, которые могут обсуждаться советом. В его состав могут войти представители местных исполнительных органов, работодателей, социальных партнеров, некоммерческих организаций, выпускники, благотворители, родители. То есть все, кому небезразлична школа, в которой детям должно быть интересно и комфортно учиться.



Учителя говорят: пока ряды социаль­ных партнеров, стремящихся к сотрудничеству, редки, ибо те считают, что в них хотят видеть прежде всего источник финансовой помощи, хотя это не совсем так. Но мы ведь только в начале пути, дело для нас новое, советы только формируются, и родителям дали время до нового учебного года обдумать кандидатуры в члены ПС.



Круг тем был весьма обширным, поскольку объем преобразований, происходящих в системе образования, немалый. На общенациональном собрании поднимались также вопросы безо­пасности детей, сокращения разрыва между городскими и сельскими школами в качестве образования, обсужда­лась программа «Бесплатное ТиПО для всех» и другие животрепещущие аспекты. Главный итог состояв­шихся встреч – школа открыта для диалога, для предложений, она призывает активнее участвовать в ее жизни, ведь субъект наших интересов общий – это дети, которых мы хотим видеть здоровыми, умными, счастливыми.