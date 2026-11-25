Выставка под интригующим названием «Там, где встречаются миры» проходит в Темиртау в стенах Историко-культурного центра Первого Президента. Здесь представлены работы двух молодых художниц – Ольги Лу и Ольги Марковой, которые приглашают посетителей к откровенному разговору о природе, созидании и многообразии бытия.

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– Я люблю долго и глубоко размышлять. Любую тему разбираю на болтики и собираю заново, – рассказывает Ольга Лу. – Через картины можно беседовать со зрителем и искать ответы на волнующие нас вопросы. Однажды я задумалась: «Кто такие иные?» Изучила вопрос с точки зрения психологии и эзотерики, а потом у меня родилась картина. Она стала первой в серии «Иные».

Ольга Лу работает в направлении фигуративной живописи, где все объекты остаются узнаваемыми и сохраняют связь с реальным миром. С ее полотен на зрителя смотрят йоги, жрецы, стремящие­ся к просветлению. Художница мастерски использует различные оттенки черного и серого. Благодаря их умелому сочетанию создается некий мис­тический образ, который побуждает­ начать внутренний диалог о природе сверхъестественного.

Если говорить о картинах Ольги Марковой, то в них центральное место занимает тема взаимоотношений человека и мира животных. На ее полотнах изображены сильные и грациозные хищники: ягуар, готовящийся к нападению; рысь, облизывающаяся в предвкушении добычи; волк, который смотрит на нас пронзительным взглядом. Автор призывает не только любоваться красотой животных, но и задуматься об их уязвимости. Причем этот посыл касается как диких животных, так и домашних. Тема ответственного отношения к ним все еще остается актуальной.

– С помощью образа определенного животного я пытаюсь выразить эмоции, которые испытала во время какого-то события и общения с человеком, – говорит Ольга Маркова. – Например, картину с изображением совы я написала под впечатлением от встречи с незрячим спортсменом, который занимается пауэрлифтингом. Он в моем сознании ассоциируется с этой птицей. Я изобразила сову черно-белой, но глаза сделала яркими. Они символизируют силу духа, которую, несмотря на свой недуг, сохранил парень.