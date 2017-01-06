​Пригласил Президент на ЭКСПО

Когда в регионе стартовала праздничная акция «Напиши письмо Деду Морозу», которую третий год проводит АО «Казпочта», мама ребенка предложила сыну, зная, что тот мечтает побывать на EXPO, а еще хотел бы увидеться с Президентом страны вживую, написать письмо с этой просьбой. И чудо свершилось. Подарок от Нурсултана­ Назарбаева – четыре билета на Всемирную выставку, которая будет проходить в Астане, школьнику вручали Дед Мороз и Снегурочка. И теперь Ардак вместе с мамой и друзьями поедет летом на ЭКСПО-2017 по приглашению Президента РК.