​Пригласили уланов на бал

С поздравлениями и напутственными словами к уланам обратились руководители Национального университета обороны имени Первого Президента – Лидера нации, а также департамента образования и науки Минобороны. Для воспитанников военных школ и гостей праздника в этот день были подготовлены оригинальная концертная программа и новогодние подарки, накрыт праздничный стол.

«Спасибо за праздник. Я очень горд тем, что являюсь уланом. В школу поступил в нынешнем году, был серьезный отбор. Из 400 желающих прошли лишь 66 человек, и сейчас все учимся в одной роте. В будущем планирую связать жизнь с военной службой, хочу поступить в Военный институт Сухопутных войск», – поделился с гостями мероприятия воспитанник карагандинской школы «Жас улан» Талгат Календеров.