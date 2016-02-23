В частности, речь шла о развитии и укреплении сотрудничества. В связи с чем Канат Бозумбаев отметил, что для инвесторов в области созданы благоприятные условия. Приток инвестиций в основной капитал последние годы стабильно растет. При этом иностранные инвестиции составляют четверть в общем объеме. К примеру, завершается первая очередь строительства инфраструктуры СЭЗ. Основные направления экономической зоны – развитие химической и нефтехимической отраслей, внедрение технологий высоких переделов в цветной металлургии. Новым региональным брендом, в том числе экспортным, могут стать готовые изделия из алюминия, продукция железнодорожного машиностроения.

Улучшить и реализовать двусторонние отношения с Чехией, по мнению К. Бозумбаева, помогут созданные в регионе институты развития – Агентство по привлечению инвестиций и Центр компетенции по экологическим технологиям.

В свою очередь Э. Жигова высказала заинтересованность чешских бизнесменов в продукции металлургической, химической и железнодорожной промышленности, а также в развитии стратегического парт­нерства в производстве пива и безалкогольных напитков на базе павлодарского АО «Роса». Она заверила, что непременно презентует все возможности Павлодарской области перед чешским бизнес-сообществом и пригласит его представителей на ближайший павлодарский инвестфорум.

К этому остается лишь добавить, что объем торговли области с Чехией в 2015 году увеличился вдвое и составил более 16 млн у. е. Это в основном оборудование, токарные и шлифовальные станки. Сегодня есть возможность значительно превзойти прежние показатели и расширить ассортимент товаров.