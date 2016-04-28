​Пригласили в партнеры

Особое внимание было акцентировано на участии казахстанских предприятий в модернизации железной дороги Молдовы, поставках современных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, длинномерных рельс, стрелочной, колесно-бандажной продукции, вагонного литья. В этой связи молдавской стороне были презентованы возможности экибастузских предприятий – ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» и «Проммашкомплект».

Гости проявили заинтересованность в приобретении железнодорожной продукции казахстанских производителей. Говоря об этом, Ю. Топалы сказал, что в павлодарском регионе производится все, что необходимо для реконструкции железной дороги. Она существует более 145 лет и требует серьезной модернизации. Вышел срок эксплуатации тепловозов – им более 30–40 лет. Сейчас Европа Молдове оказала поддержку. Теперь разыгрываются тендеры по ремонту самой дороги и закупке тепловозов. Участие в этом может принять любой производитель. А в Экибастузе все отраслевые производства сконцентрированы в одном месте, и их продукция конкурентная по цене и качеству.