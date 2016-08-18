По этому случаю вспомнил историю многолетней давнос­ти. Приятель, по профессии учитель, поставил цель купить «жигуленка». Зарплаты на велосипед не хватало, тогда он «сел» на жесткую экономию, больше похожую на неадекватную бережливость. В кино ходил один, оставляя жену дома, вдвоем дорого. Придет, перескажет второй половине о чем фильм и доволен, сэкономил 35 копеек, в то время столько стоил билет в кинотеатр.

Носки, извиняюсь за пикантные подробности, носил по 2 года. Нижняя часть вся в дырках, зато верхняя – целая, ее из-под брюк видать, не стыдно в люди выйти, а низ может быть любым, он скрыт от постороннего взгляда…

Ни в коем случае не призываю повторить его «успешный» опыт, граничащий с бытовым маразмом, однако кое-какое рациональное зерно в нем есть, экономить, оказывается, можно на том, на чем и не догады­ваешься. Да, чуть не забыл, приятель все-таки через 3 года машину купил, притом на «чис­тую» зарплату.

Возвращаюсь к первому случаю. Тема не оставила равнодушным, тем более не курю, почему бы не попробовать прожить энное число дней в придуманном самим же эконом-классе. Ловлю себя на мысли, а нужен ли вообще такой шаг, с семейным бюджетом пока проблем нет, смена привычного образа жизни может повлиять на поведение организма.

И все-таки решился на эксперимент, помня, что сытая жизнь, когда себе мало в чем отказываешь, иногда приносит больше вреда, нежели пользы. Пишу материал после 9 часов вечера, под ложечкой сосет, съесть бы чего-нибудь, однако буду честным перед собой и читательской аудиторией. Проглатываю раз за разом слюну, чуточку помогая утолить голод скорее по ощущениям, чем на самом деле. В прежней обычной жизни перекусил бы апельсином или яблоком, в новой экономной фрукты не преду­смотрены.

Итак, еда. Ужимаю продуктовый бюджет в два раза, исключая из рациона мясо, дорогие сыры, сливочное масло, сметану, яйцо, сладости, в том числе и сахар, фрукты, заменив их на отварную свек­лу. Булку ржаного хлеба растягиваю на неделю, употребляя этот продукт лишь на завтрак. В потребительской корзине появляется новый товар: кабачковая икра, свежая капуста, крупы, вермишель... Вместо бутилированной воды пью процеженную из-под крана, чай завариваю травами, которые растут в огороде.

Робинзон Крузо такому столу наверняка бы позавидовал, я терплю и надеюсь, что вот-вот наступит адаптация. Проходит неделя, изменений в организме не ощущается, хочется мяса, котлет, пельменей… Преследует постоянное чувство недоедания.

В эксперименте также участвуют коммунальные услуги. Перво-наперво взялся экономить на воде и электроэнергии. Чайник кипячу на газе, перестал пользоваться микроволновкой, отключил холодильник, хранить в нем нечего. По телеку смотрю лишь информационные программы, получив дополнительное свободное время. Электричеством дома вообще не балуюсь, долгий летний день позволяет подобную роскошь.

Воду по необходимости также грею на газе. Кран в ванной приспособил под деревенский рукомойник. Объясняю, что это такое. Во многих сельских домах, особенно где проблемы с водой, вынуждены перейти на экономный режим. В самодельных рукомойниках жидкость начинает поступать после того, как ногой нажмешь педаль, открывающую кран. Происходит дозированная подача воды. Мало, но хватает, чтобы освежить руки, лицо.

Теперь опишу, как моют руки мои внуки. Кран открывают на полную катушку, вода хлещет, словно из напорной башни, а им по барабану, любуются домашним фонтаном, рассказывают какие-то детские истории, а раковина в это время не успевает «проглатывать» содержимое.

Рассказал малышам про эксперимент, вроде меня поняли, стало интересно, тем более пообещал на сэкономленные деньги купить подарки. Две недели умываемся под тоненькой струйкой – ничего, грязнее не стали.

Сократил транспортные расходы, пересев с автомобиля на велосипед, бензин уже покупать не надо. Итоги моего экспериментального похода в эконом-класс решил подвес­ти через месяц, а там посмот­рю, стоит ли продолжить или поставить точку. Уложился в 30 тыс. тенге, на первый раз, считаю, неплохо. Вес не изменился, но давление стабилизировалось, стал спать лучше, уменьшилась одышка.

Среди минусов – напряженное психологическое состояние. Постоянно одолевают мысли: все ли делаю правильно, возможно ли еще сократить расходную статью в семейном бюджете без заметного ущерба для качества жизни.

Заход на второй круг пока не получился. Неожиданно приехали гости из Германии, затем из России, и мой эконом-класс тут же превратился в бизнес-класс. Например, немцы любят жарить шашлык, когда стемнеет, по их словам, соскучились по романтике, а раз пожарили, надо съесть. Побаливает голова, появилась тяжесть в желудке, о крепком и здоровом сне приходится забыть, опусто­шается кошелек…

Тридцать дней было так здоровски, уедут гости, поменяю расточительство на скаредность, ведь все в моих руках. Все да не все. Косо стали смотреть в мою сторону во время эксперимента друзья, знакомые, родственники, реже приходили внуки, хотя обещанные подарки им купил. Заявляют, дед стал скучным. Не знаю почему, прекратил ездить на рыбалку, а тянет…

Между прочим, ставил цель не купить «жигуленок», как мечтал мой приятель советских лет, а испытать в первую очередь себя на предмет, к какому берегу лучше прибиться. Сегодня нахожусь в раздумьях, бывает, хочется вернуться в эконом-класс. Мне показалось, что в нем я чувствовал себя по крайней мере физичес­ки более комфортно.