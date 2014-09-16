Происшествия
Пригнанный из Кыргызстана LEXUS конфискован в доход государства
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
В Южном Казахстане столкнулись с новым видом мошенничества. Дорогие иномарки ввозятся в страну, минуя официальные таможенные посты, и оформляются по поддельным документам, а затем тут же продаются, чтобы замести следы. Так, житель Южно-Казахстанской области Б. Кумарбеков в ноябре 2012 года купил в Бишкеке автомашину "Лексус–ES300" за $12 000, состоящую на регистрации в Свердловске. На территорию Казахстана покупку ввез, минуя таможенный контроль, и без соответствующей декларации.

Но уже вскоре Б. Кумарбекову при помощи некоего К. Есимбетова удалось "легализовать" "Лексус–ES300", подделав документы на машину. Теперь все выглядело так, как будто автомашину приобрели в Беларуси, которая входит в ТС, а значит, таможенная очистка автомобилю, завезенному из этой страны, не требуется. Дальше автомобиль зарегистрировали в отделе дорожной полиции ДВД ЮКО на Р. Нуржанова. Схема сработала блестяще. Оставалось только дать объявление о продаже автомобиля и потирать руки в предвкушении неплохого барыша. Так мошенники и сделали, разместив объявление в популярном рекламном издании.

Покупатель нашелся достаточно быстро. Ничего не подозревая, Ж. Дауырбаев приобрел "Лексус–ES300" за $19 500. Продавец заверил его, что автомашина привезена на законных основаниях из Беларуси.

Но, как водится, все тайное рано или поздно становится явным. Так вышло и на этот раз. По результатам расследования дела по данному факту Б. Кумарбекову было предъявлено обвинение сразу по целому ряду статей Уголовного кодекса РК. В частности, его обвинили в мошенничестве, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, экономической контрабанде и подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Приговором Енбекшинского районного суда Шымкента Б. Кумарбеков признан виновным, ему назначено наказание – 2 года условно. Вещественное доказательство – автомашина "Лексус–ES300" – изъята как средство экономической контрабанды и конфискована в доход государства.

"В последнее время возросло количество незаконно завезенных на территорию области автомашин иностранных государств, – комментирует ситуацию Тамара Утельбекова, старший помощник прокурора ЮКО. – В связи с этим органами уголовного преследования созданы специальные следственные группы по раскрытию подобных преступлений и привлечению виновных лиц к ответственности. Эти группы активно работают, и уже есть результат. Еще ряд аналогичных уголовных дел находится на стадии рассмотрения в судах области".

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