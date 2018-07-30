​Пригодится опыт Астаны

Такое сотрудничество предусмотрено меморандумом, который подписали аким Шымкента Габидулла Абдрахимов и председатель управляющего комитета Астанинского регионального хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов.

Как известно, региональный хаб в сфере госслужбы в Астане создан по инициа­тиве Правительства Казахстана и ООН. Он служит институциональной базой для непрерывного обмена опытом и знаниями в сфере госслужбы для стран региона. Алихан Байменов считает, что совместная работа пойдет на пользу местному населению.

Меморандум предусмат­ривает участие акимата и столичного хаба в актуальных направлениях системы государственной службы – проектном менеджменте, повышении качества оказания госуслуг, управлении человеческими ресурсами, проведении мероприятий образовательного и научно-исследовательского характера.

Габидулла Абдрахимов считает, что для Шымкента подписание меморандума стало важным шагом. Сотрудничество позволит госслужащим стать ближе к населению и вывести на более высокий уровень процесс гос­управления и оказания госуслуг. Региональный хаб поможет также в подготовке молодых специалистов, у которых появится возможность перенять мировой опыт в этой сфере. Делиться с ними своими знаниями будут лучшие специалисты.

В Шымкенте около 700 государственных служащих, и ежедневно на каждого из них приходятся до 200 получателей услуг.