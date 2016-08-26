​Пригород похорошел

Проект по строительству котельной был реализован по программе «Нұрлы жол» на средства из республиканского бюджета. Ввод объекта позволит обеспечить теплоснабжение Красного Яра, планируется подключение порядка 2,5 тыс. абонентов, 23 многоквартирных жилых домов и шести объектов социально-культурного назначения. По словам руководства предприятия, котельная имеет перспективы увеличить свою мощность, которая изначально составит 10,5 МВт (9,04 гКал/час). Жители Красного Яра поблагодарили главу региона за такой подарок, сказав, что этот день стал праздником для всего села. В свою очередь С. Кулагин подчеркнул, что в будущем селу будет уделено особое внимание. Он рассказал о большой работе, проделанной здесь еще два года назад, в том числе о новой плотине для предотвращения подтоплений во время весеннего паводка, ремонте дорог и решении вопросов освещения села.

С. Кулагин ознакомился с ходом восстановления трех многоквартирных домов в селе и принял участие в открытии нового детского сада, встретившись в дошкольном учреждении с жителями Красного Яра.