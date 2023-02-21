Приговор Бакытгуль Хаменовой оставлен без изменения

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Напомним, 10 декабря 2021 года бывший заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в 4,5 млн тенге от директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова.

15 ноября прошлого года приговором суда Хаменова и Рыскалиев признаны виновными по пункту 2 части 3 уголовной статьи «Получение взятки».

Хаменовой назначено 7 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года, поскольку у нее двое малолетних детей.

Рыскалиев получил 7 лет лишения свободы.

Адамов признан виновным по части 2 уголовной статьи «Дача взятки» и приговорен к четырем годам лишения свободы.

В декабре прошлого года осужденные и их адвокаты подали апелляционные жалобы, прося отменить приговор суда и вынести оправдательный приговор.

По решению судебной коллегии приговор в отношении Рыскалиева и Адамова изменен, а в отношении Хаменовой оставлен без изменения, так как оснований для изменения или отмены приговора не имелось.

«Исследованными в суде апелляционной инстанции доказательствами установлено, что А. Рыскалиев, являясь подчиненным Б. Хаменовой, способствовал в достижении получения взятки по ее поручению. При этом, выступая только на ее стороне, создавал условия для получения взятки Хаменовой – тесно контактировал с У. Адамовым, вел переговоры с руководителем и бухгалтером городского отдела культуры на предмет выделения денежных средств для установки памятника, принимал меры по ускорению процесса заключения договора, получения из бюджета финансирования на установку памятника, также перечислению на счет ТОО выделенных средств.

Сумма взятки в размере 4,5 млн тенге предназначалась для Хаменовой, получение им доли от указанной суммы не оговаривалось.

Поэтому действия Рыскалиева переквалифицированы с пункта 2 части 3 статьи 366 УК на часть 5 статьи «Виды соучастников уголовного правонарушения», пункт 2 части 3 статьи 366 УК как пособничество в получении взятки», – сообщили в облсуде.

С учетом исключительных обстоятельств, существенно смягчающих ответственность Рыскалиева (способствовал раскрытию уголовного правонарушения, изобличал других соучастников уголовного правонарушения, имеет на иждивении четырех малолетних детей), назначенное наказание снижено до двух лет лишения свободы.

Адамову с учетом исключительных обстоятельств, существенно смягчающих ответственность (пожилой возраст (65 лет) и содержание на иждивении двух совершеннолетних детей-инвалидов с детства, имеющих четверых и троих несовершеннолетних детей), наказание снижено до 1 года 6 месяцев лишения свободы.