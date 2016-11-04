​Приговор для адвоката

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Под стражу подсудимую взяли прямо в зале суда. Приговором Енбекшинского районного суда Шымкента она признана виновной сразу по двум статьям, предполагающим ответственность за покушение на мошенничество с использованием служебного положения и подстрекательство к даче взятки должностным лицом. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима, судом конфисковано личное имущество, а также запрещено пожизненно заниматься адвокатской деятельностью.

Так грустно для экс-адвоката закончилась история, в которой Ж. Сапбекова выступала в качестве защитницы 61-летней подсудимой, которая обвинялась в мошенничестве. До этого дела шымкентская пенсионерка уже была судима, но сумела отделаться условным сроком. Но через несколько месяцев на нее поступило еще одно заявление от обманутой жительницы Шымкента, которой она обещала «пробить» ипотеку, оценив свои услуги в 1 млн 400 тыс. тенге. Началось расследование еще одного уголовного дела по обвинению в мошенничестве, совершенном в крупном размере, грозившее более суровым наказанием. Его расследованием занимался Аль-Фарабийский отдел полиции УВД Шымкента. Отправляться на «зону» в столь почтенном возрасте женщине очень не хотелось, и она наняла адвоката, пригласив себе в защитницы Ж. Сапбекову.

В ходе расследования адвокат как-то намекнула, что остаться на свободе можно, но это стоит денег. И немалых – 1 млн 200 тыс. тенге. Такую сумму якобы запросил следователь, ведущий расследование уголовного дела. Сначала защитница просто намекала подследственной на необходимость раскошелиться, а потом стала буквально требовать деньги, не на шутку озадачив тем самым пенсионерку. О поведении адвоката она рассказала своей приятельнице, заодно попросив совета, как быть. Знакомая же посоветовала не мешкая обратиться за защитой в департамент Национального бюро по противодействию коррупции. К заявлению пенсионерки в антикоррупционной службе отнеслись со всей ответственностью, приступив к оперативно-розыскным мероприятиям.

Январским вечером адвокат спешила домой к своей подзащитной, которая накануне позвонила и сообщила, что «все готово». Поднявшись в квартиру, она не стала брать в руки сверток с деньгами, попросив завернуть его в пакет и положить в сумку. Возможно, что-то предчувствовала, а может, просто решила перестраховаться. На выходе из подъезда ее уже ждали сотрудники правоохранительных органов, изъяв пакет, в котором лежали обработанные специальным средством купюры.

Поначалу адвокат утверждала, что заходила домой к своей подзащитной за гонораром. Но вскоре у нее появилась другая версия: деньги предназначены для сотрудников Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента. Чтобы проверить, действительно ли подобные обвинения имеют под собой почву, было вынесено постановление о санкционировании проведения негласных следственных действий в отношении сотрудников отдела полиции. Ж. Сапбекова написала расписку о неразглашении следственной тайны. И при первой же встрече со следователем оставила на столе записку-предупреждение, сообщив, что надо быть осторожнее, ведется расследование.

Вскоре в отношении Ж. Сапбековой возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК РК. Адвокату выдвинули обвинение в покушении на мошенничество лицом с использованием своего служебного положения, подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в значительном размере и разглашении данных предварительного дознания. К слову, ту самую пенсионерку приговорили к трем годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Такое же наказание вскоре получила и бывшая адвокат, которую в суде защищали сразу двое коллег, изо всех сил пытавшихся убедить суд в том, что она не виновна, а все показания давала исключительно под давлением сотрудников департамента антикоррупционной службы. Дескать, это они заставили ее написать заявление на сотрудников Аль-Фарабийского отдела полиции. Ну а что касается разглашения следственной тайны, то и тут у подсудимой нашлось объяснение: мол, просто забыла расписку о неразглашении на столе у следователя, а тот увидел и – прочитал.

Суд, исследовав в ходе заседаний все имеющиеся доказательства и доводы защиты, пришел к выводу, что подсудимая Ж. Сапбекова преследовала корыстную цель – присвоить полученные от пенсионерки деньги и подстрекала ее к даче взятки в значительном размере должностным лицам. Ее признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса: в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и в подстрекательстве к даче взятки должностным лицом.

Естественно, что экс-адвокат не согласилась с таким исходом суда и пыталась его оспорить. Однако апелляционная коллегия по уголовным делам областного суда оставила приговор Енбекшинского районного суда без изменений. Он уже вступил в законную силу.

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