​Приговор остался в силе

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Валерий Веденко, Костанайская область

Суд рассмотрел уголовное дело по апелляционной жалобе осужденных сотрудников Карабалыкского РОВД по статье 146, часть 2, пункт 1 УК РК (пытки). В ней содержалась просьба отменить приговор суда первой инстанции.

Экс-полицейские были осуждены Карабалыкским районным судом за то, что вес­ной прошлого года производили проверку причастности женщины к совершенному ранее преступлению недозволенными методами. По материалам дела 10 апреля около девяти часов утра они прибыли в село Лесное домой к 20-летней потерпевшей Д. и пригласили ее проехать с ними в опорный пункт полиции. При этом у девушки остался дома годовалый ребенок, которого потерпевшая воспитывала одна.

По прибытии молодую маму завели в кабинет участкового инспектора полиции. После чего в грубой форме, используя нецензурные выражения, потребовали признаться в совершении кражи. Свои слова старший лейтенант полиции Сарсембаев с молчаливого согласия майора Тулегенова сопровождал угрозами о том, что будет отрезать ей по одному пальцу руки в случае отказа отвечать на поставленные вопросы.

Однако потерпевшая продолжала молчать. Тогда Сарсембаев, подойдя к стулу, на котором сидела Д., схватил ее за волосы, повалил на пол и стал наносить удары ногами по телу. Затем нанес кулаком удар в голову, несколько раз ударил ладонью по лицу. Ко всем мольбам потерпевшей полицейские оставались глухи...

Приговором райсуда от 16 ноября 2016 года Сарсембаев и Тулегенов были признаны виновными. Сарсембаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года колонии общего режима c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Также он лишен специального звания старшего лейтенанта полиции.

Тулегенову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Кроме того, он лишен специального звания майора полиции.

Судебная коллегия, выслушав доводы защитников и прокурора, оставила приговор суда без изменения. Он вступил в законную силу.

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