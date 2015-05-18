В областном суде состоялось заседание апелляционной судебной коллегии по жалобе 32-летнего Дениса Лесникова и его адвоката. Осужденный просил смягчить наказание: пожизненное лишение свободы заменить на реальный срок.
Когда тебе едва за 30, то предусматриваемые законодательством реальные сроки, вполне очевидно, кажутся куда более мягким наказанием, чем пожизненное лишение свободы. Появляется перспектива не просто выйти на волю, но еще и немало пожить в лишенном решеток пространстве. Только хочется спросить: а о чем ты думал и на что рассчитывал, когда лишал жизни других людей?!
Лесников был признан виновным в целом ряде тяжких преступлений, совершенных с особой жестокостью, и приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области от 6 марта сего года осужден к пожизненному лишению свободы с полной конфискацией имущества. Согласно материалам уголовного дела, Лесников в период с 2011 по 2014 год совершил пять краж, два изнасилования в отношении несовершеннолетних, похищение несовершеннолетней и четыре убийства.
На его счету получившее широкий резонанс похищение первоклассницы Виктории Гани в Рудном. Девочку искали, надеясь найти живой, родные, полиция, военнослужащие, волонтеры... 24 апреля прошлого года после окончания занятий она пошла со своими сверстниками ловить раков в овраге. В это время там появился Лесников, стал заговаривать с детьми. Сказал, что покажет, где много раков. Вика согласилась пойти с ним. Спустя месяц в заброшенном недостроенном здании на окраине города было найдено тело девочки…
Коллегия лишь частично изменила приговор суда первой инстанции – отменила штраф за уничтожение процессуального документа ввиду истечения срока давности уголовного преследования. Но в остальном приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.