Приговор оставлен без изменения

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
В областном суде состоялось заседание апелляционной судебной коллегии по жалобе 32-летнего Дениса Лесникова и его адвоката. Осужденный просил смягчить наказание: пожизненное лишение свободы заменить на реальный срок.
Когда тебе едва за 30, то предусмат­риваемые законодательством реальные сроки, вполне очевидно, кажутся куда более мягким наказанием, чем пожизненное лишение свободы. Появляется перспектива не просто выйти на волю, но еще и немало пожить в лишенном решеток пространстве. Только хочется спросить: а о чем ты думал и на что рассчитывал, когда лишал жизни других людей?!
Лесников был признан виновным в целом ряде тяжких преступлений, совершенных с особой жестокостью, и приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области от 6 марта сего года осужден к пожизненному лишению свободы с полной конфискацией имущества. Согласно материалам уголовного дела, Лесников в период с 2011 по 2014 год совершил пять краж, два изнасилования в отношении несовершеннолетних, похищение несовершеннолетней и четыре убийства.
На его счету получившее широкий резонанс похищение первоклассницы Виктории Гани в Рудном. Девочку искали, надеясь найти живой, родные, полиция, военнослужащие, волонтеры... 24 апреля прошлого года после окончания занятий она пошла со своими сверстниками ловить раков в овраге. В это время там появился Лесников, стал заговаривать с детьми. Сказал, что покажет, где много раков. Вика согласилась пойти с ним. Спустя месяц в заброшенном недостроенном здании на окраине города было найдено тело девочки…
Коллегия лишь частично изменила приговор суда первой инстанции – отменила штраф за уничтожение процессуального документа ввиду истечения срока давности уголовного преследования. Но в остальном приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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