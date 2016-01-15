В соответствии с материалами дела М. Кожабаев, занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по организации борьбы с наркобизнесом и разработке межрегиональных наркогруппировок управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области, в период 2008–2012 годов покровительствовал членам организованной преступной группировки.

Сам он не являлся членом ОПГ. Но при этом достоверно знал о ее преступной деятельности под руководством отбывающих в настоящий момент наказание в местах лишения свободы Алевтины Петренко, Надежды Киселевой и Резиды Асылбаевой. Также знал о составе группы, ее иерархии и способах сбыта наркотических средств.

По этому делу понесли наказание многие полицейские, подвизавшиеся в наркобизнесе у преступно предприимчивых дам. Дошла очередь и до Кожабаева. Установлено, что он злоупотреблял должностными полномочиями, а именно оказывал покровительство в виде непривлечения членов ОПГ к уголовной ответственности. За оказание содействия группе ежемесячно получал денежные вознаграждения от ее руководителей.

Приговором суда М. Кожабаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права работы в правоохранительных органах сроком на четыре года, с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он лишен специального звания подполковника полиции.