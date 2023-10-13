Приговор врача можно отменить

Мини-центр ОО «Ныгмет», в котором помогают детям с проблемами опорно-двигательного аппарата и ДЦП, работает в Сатпаеве с 2016 года. Председатель общественного объединения и руководитель центра Алмас Кыдырбеков признался, что идея открыть бесплатную детскую реабилитацию пришла ему после окончания республиканского медицинского колледжа, где он отучился на массажиста. Во всем Казахстане такое образование получили всего 100 человек. Каждый выпускник уже зарекомендовал себя в профессии.

Инвалид по зрению II группы, Алмас Кыдырбеков не понаслышке знает, как трудно найти свое место в жизни людям с ограниченными возможностями. Свое призвание он видит в помощи ближним – и детям, и взрослым. Рядом с ним трудятся его единомышленники, некоторые из них также имеют инвалидность по зрению.

– Всего в Сатпаеве около 300 детей с установленной инвалидностью по нашему направлению, – поделился он. – Как раз с ними мы и работаем. В прошлом году в 1-й класс пошел наш подопечный. А ведь когда ему было 2 года, врачи вынесли свой приговор – ходить не будет. Но мы не сдались, и сегодня наш выпускник снят с инвалидности, живет обычной жизнью, как и его сверстники.

В центре есть и другие дети, родителям которых сказали, что они никогда не смогут даже вставать самостоятельно. Да, малышам приходится проходить через долгую и трудную реабилитацию, но оно того стоит – первые шаги уже сделали шестеро подопечных.

Сегодня мини-центр стал общим домом для детей с ограниченными возможностями и их родителей. Здесь созданы все условия для игр, лечебных и оздоровительных процедур, восстановительной физкультуры для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психомоторного развития. У каждого индивидуальная программа реабилитации.

– У нас работают специалисты разного профиля: массажисты, специалисты ЛФК, логопеды, – отметил Алмас Кыдырбеков. – По желанию родителей в процесс оздоровительных процедур можем включить и нетрадиционную медицину. Однако наша гордость – иппотерапия.

Если точнее, ее аналог. Тренажеры, имитирующие верховую езду, в сатпаевском ОО «Ныгмет» внедрили первыми в Карагандинской области еще в 2018 году. Занятия на них показаны для устранения проблем опорно-двигательного аппарата. Во время тренировки работают все мышцы, таким образом вырабатываются защитные рефлексы, а полезный коэффициент занятий доходит до 99%. И хотя первые полгода малыши могут только лежать на нем, благодаря постоянным занятиям уже через 1,5–2 года они делают первые шаги.

Реабилитационный центр все услуги для детей с инвалидностью оказывает бесплатно, по государственному соцзаказу, отметил Алмас Кыдырбеков. Успехи их подопечных стали возможными благодаря поддержке акимата города Сатпаева. Впрочем, общественное объединение радо любой помощи. Его председатель не раз принимал участие в социальных грантовых конкурсах, таким образом через программы ПРООН центр был полностью переоборудован новыми тренажерами, игрушками, массажными столами. Предприниматели города подарили автомобиль. Теперь детей так же бесплатно отвозят на занятия и привозят домой, если родители не имеют такой возможности.

Раньше за неимением реабилитационного центра люди были вынуждены везти детей в другие города – на 10 дней, на месяц. Они копили деньги, брали кредиты на поездку. Однако такая терапия проводится раз в полгода, всего за несколько месяцев отдыха наработанные результаты сводятся к нулю. Теперь необходимости выезжать нет – все делается в родном городе и совершенно бесплатно, плюс, помимо интенсивного курса, в центре проводят поддерживающую реабилитацию, ведь именно постоянные нагрузки дают нужный результат.

– Наш центр – как одна большая семья, отмечаем праздники, дни рождения, – рассказал Алмас Кыдырбеков. – Как-то одна из мам растрогалась и сказала, что наш центр стал спасением для их семьи, ведь они ежегодно тратили около полутора миллионов в год на краткосрочные курсы реабилитации в другом городе. Сегодня ее ребенок стал лучше разговаривать, двигаться – это для нас главное. Когда мы, четверо дипломированных специалистов, начинали работу, у нас не было даже кабинета, все делали на дому.

Пару лет назад акимат выделил мини-центру просторное помещение. Теперь здесь могут одновременно принимать больше детей, очередь на реабилитацию сократилась. Также открыли своего рода дневной детский сад.

Идея открыть услугу дневного пребывания детей в центре, проводя параллельно занятия, назрела с момента основания ОО «Ныгмет». Как правило, кому-то из родителей приходится увольняться с работы, чтобы ухаживать за больным ребенком, а это означает, что доходы семьи ощутимо сокращаются. А что делать, если в семье только один родитель? Благодаря такой помощи сегодня многие мамы и папы подопечных уже устроились на работу.

Каждый специалист центра ежедневно принимает около 10 детишек. Когда они делают первые шаги, родители начинают задумываться о том, чтобы снять их с инвалидности. Сотрудники ОО «Ныгмет» стараются сделать все возможное, чтобы каждый их подопечный пошел учиться в обычную школу.

Стоит отметить, что подготовке действующих специалистов в общественном объединении уделяют серьезное внимание. Ежегодно сюда приезжают лучшие специалисты в сфере реабилитации из Астаны и Алматы, делятся новейшими наработками и своим опытом.

Сегодня ОО «Ныгмет» известно не только как реабилитационный центр для детей, но и как место обучения и трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование пока не получило должного развития в регионе, поэтому сюда обращаются те, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему.

– Я – отец, глава семьи, – поделился Алмас Кыдырбеков. – Как и мои коллеги с инвалидностью по зрению, не вижу преград­ для нормальной жизни. Мы также создаем семьи, мечтаем о большом доме, планируем открыть свое дело. Наши ребята не обивали пороги акимата, чтобы получить квартиры, а покупали жилье на собственные заработанные средства. В целом, я считаю, каждый здоровый человек может выжать из себя максимум, а потом уже обращаться за помощью к государству. Финансовую поддержку нужно направлять в первую очередь лицам с инвалидностью.

Кстати, сегодня Алмас Кыдырбеков и его коллеги разработали новый проект ОО «Ныгмет», который направлен на поддержку молодежи с инвалидностью. Пока что не каждый из них может свободно влиться в социум, а общаться и найти друзей очень хочется. В общественном объединении задумали создать собственный молодежный клуб, где ребята от 18 до 35 лет смогут свободно общаться, учиться и вместе строить планы на будущее.