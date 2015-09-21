Приграничное партнерство Свежий выпуск 449 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Это произошло на специализированной выставке «Перспективы российско-казахстанского сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса». Комментируя подписание меморандума, аким Павлодарской области Канат Бозумбаев отметил, что 70% экспорта павлодарского Прииртышья приходится на Российскую Федерацию. В первую очередь это уголь экибастузского бассейна, под который были спроектированы различные тепловые электростанции России, и павлодарский регион является традиционным его поставщиком. Также наряду с укреплением внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных областях для Казахстана представляет важность сотрудничество с РФ в экологической сфере.

В тот же день акимат Павлодарской области и правительство Удмуртской Республики подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.



