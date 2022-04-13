Происшествия , Общество
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы

В Алматы 11 пенсионеров и лиц с инвалидностью стали жертвами финансовых авантюристов. Злоумышленники действовали по слаженной схеме под видом предоставления дивидендов от вложенных инвестиций в строительный бизнес. Затем обманным путём оформляли кредиты на покупки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Вот уже три месяца пенсионер Ербол Жанетхан пытается улучшить свою кредитную историю. Подпортил он ее после того, как однажды доверился молодым людям, которые пообещали солидные бонусы от инвестиций, вложенных в строительный бизнес.

"Я передал им свой смартфон. После того, как пришло одобрение на получение кредитов на общую сумму 700 тысяч тенге, они сразу же мне выдали на руки 100 тысяч тенге в качестве бонусов. Получив эти деньги, я полностью положился на их добропорядочность. Первые три месяца парень благополучно оплачивал счета, но с нового года он перестал платить за кредит, и я вышел на просрочку", - говорит житель Алматинской области Ербол Жанетхан. 

По словам адвоката Алии Шарипбаевой, большинство столкнувшихся с этой проблемой пожелали не предавать огласке свою историю, поскольку предполагаемый злоумышленник пригрозил им, что если они обратятся в правоохранительные органы, то вовсе не увидят своих денег. Ербол оказался единственным смельчаком, который вызвался написать заявление в полицию.

"Эти люди именно обращались только к пенсионерам и инвалидам. Поэтому, то есть войдя в доверие, не зная закона, не зная обстоятельств дела, они рассказывали, что это очень выгодно, не вдаваясь в подробности - каким образом они получают кредит и для чего. Ну, рассказывали, что они сразу получат 100 тысяч бонусом в тот же день", - рассказала адвокат Алия Шарипбаева. 

Кредиты на покупки оформлялись под расписку через доверенное лицо. Суммы были немаленькие. Примечательно, что ограничений по минимальному доходу нет. В каждом конкретном случае банк принимает решение индивидуально, полагаясь на качество кредитной истории и платежеспособность кредитора. Предполагается, что приобретаемый в кредит товар вскоре перепродавался, а на полученные деньги привлекались другие доверчивые люди.

За время подготовки сюжета корреспонденты телеканала не раз пытались поговорить с автором финансовой авантюры, но результат всякий раз был одинаковым. Вместе с тем, по словам адвоката, виновника обманутых людей всё же намерены привлечь по факту мошенничества.

 

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