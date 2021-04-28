Приходим и делаем

Зеленая волна

Восток страны силен традициями меценатства, спонсорства и волонтерства. Достаточно вспомнить, как в 2017 году в ходе форума «Туған жер» бизнес регио­на собрал миллиарды тенге на современное оснащение школ. Деловое сообщество откликнулось на инициативу Первого Президента Нурсултана Назарбаева выразить уважение своей малой родине. «Мы можем быстро озеленить наши города, значительно помочь компьютеризации школ, поддержать региональные вузы, художественные фонды местных музеев и галерей, – отметил Елбасы в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – Здесь огромное поле для работы. Кратко говоря, программа «Туған жер» станет одним из настоящих оснований нашего общенационального патриотизма. От малой родины начинается любовь к большой родине – своей родной стране».

В год 30-летия Независимости республики добрые начинания восточноказахстанцев стали час­тью общенационального марафона. Даже хозяйства, не имею­щие больших оборотов, нашли средства, например, на спортивные и детские площадки, как в Шемонаихинском районе. Или на ремонт обелисков Славы, как в Кокпектинском районе…

В минувшие выходные трое устькаменогорцев устроили субботник в пригороде Усть-Каменогорска на перевале Чечек. Их никто не призывал, не организовывал. Асет, Мирхат и Руслан дружно заявили: приехали точно не для того, чтобы попасть на страницы газеты.

– Мы здесь часто делаем пробежки, зимой привозили детей на санках покататься, – рассказал Асет. – Сейчас снег растаял, и видно, сколько мусора в горах. Поэтому решили прибраться.

За час прогулки по Чечеку друзья под завязку набили пластиковыми и стеклянными бутылками 6 мешков. Многие, кто в это время здесь отдыхал, с любопытством за ними наблюдали. Как выразили надежду приятели, возможно, кто-то проникся их примером и в следующий раз тоже решит провести субботник.

Другой добрый пример «зеленого» волонтерства показали сотрудники Центра экологической безопасности. Они организовали шефство над уголком Усть-Каменогорска на набережной Ульбы: посадили деревья, взяли на себя уход и полив за ними. В итоге у города появилась маленькая зеленая зона с ботаническим разно­образием. Здесь можно отдохнуть в тени. И все это без особых финансовых затрат и сверхусилий.

– Местный университет составил перечень территорий города, над которыми горожане или даже организации могли бы взять шефство, – рассказал директор центра Геннадий Корешков. – Это небольшие протоки, участки на набережных, конечные остановки автобусов, трамваев и многое другое. У нас много патриотов города, можно не сомневаться, что инициативу подхватят.

Для пациентов и медиков

На востоке страны, как во всем Казахстане, набирает силу медицинское волонтерство. Как отметил Президент Касым-­Жомарт Токаев, на фоне пандемии ярко проявились присущие казахстанцам такие качества, как сострадание, ответственность, забота. Большой вклад в борьбу с коронавирусом внесли доноры иммунной плазмы. На сегодня в ковидных стационарах пациентам перелили почти 1 100 доз.

По словам руководителя регио­нального управления здравоохранения Ермека Омарбекова, на днях благодаря донорской плазме удалось спасти беременную женщину из Тарбагатайского района. Она поступила с ковидом в крайне тяжелом состоянии. Диагностика на компьютерном томографе показала 85% поражения легких.

– Двух доз перелитой плазмы оказалось достаточно, чтобы стабилизировать состояние больной, – пояснил руководитель.

Важнейший иммунный препарат могут сдать люди, у которых «корона» прошла в тяжелой или средней форме. Понятно, что многим после пережитого тяжело снова отправляться в медучреждение. Тем не менее благодаря добровольцам в цент­рах крови Усть-Каменогорска и Семея на сегодня накоплено больше 2 300 доз и еще 595 – в стационарах. Этого запаса хватит минимум на 3,5 месяца.

Восточноказахстанцы не устают поддерживать врачей и медсестер инфекционных отделений – всех, кто по-прежнему на передовой в борьбе с COVID-19. В конце апреля по инициативе молодежного крыла «Jas Otan» при областном филиале партии «Nur Otan» в двух главных городах области прошла акция «Дәрігерлерді ардақтайық». Ребята заранее организовали сбор фруктов, сладостей, чая, молочки. Расфасовали продукты по пакетам и передали медикам. В общей сложности в больницы привезли 100 пакетов.

– Символично, что акция прошла в священный месяц Рамазан, – отметил председатель областного «Jas Otan» Алмас Айтмукаш. – Мы еще раз убедились, насколько наши люди милосердные, щед­рые и отзывчивые.

В марафон добра влилась также кампания по сбору благотворительной помощи на лечение двух малышей. Неравнодушные люди – предприниматели и простые люди – собрали уже десятки миллионов тенге для маленького устькаменогорца Мадияра Маратова и полуторагодовалой Эмилии Керимбаевой из Алтая. Им нужны очень дорогостоящие медицинские услуги, взносы пос­тупают каждый день.

– Добрых поступков не счесть, – дали комментарий в областном управлении внутренней политики. – Если заглянуть в соцсети, там под хэштегом #марафондобрыхдел каждый день выкладывают истории. В Серебрянске студентка технологического колледжа Настя Блинова взяла шефство над одинокой пенсионеркой. Помогает ей по дому, на кухне, скрашивает старость. Второкурсники этого же учебного заведения привели в порядок городскую детскую площадку. В Усть-Каменогорске двое горожан сделали подарок биб­лиотеке школы № 27 – передали сборники произведений казахстанских авторов. В Семее волонтеры доставили продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям.

В каждом районе Восточного Казахстана есть села с такими хозяйствами, за которыми сельчане как за каменной стеной. Предприниматели вкладываются в школу, в амбулаторный пункт, клуб, водопровод, содержание дорог… Только один пример: в районе Алтай глава крестьянского хозяйства Кайрат Букежанов построил для молодых специалистов 5 домов. С точки зрения бизнеса такие многомиллионные траты – абсурд. На взгляд самого хозяйственника – нормальный шаг.

– В селе живут мои земляки, это моя малая родина, – заметил Кайрат Калибекович. – Сюда переезжает молодежь, создаются семьи, рождаются дети. Разве это не то, ради чего стоит жить?