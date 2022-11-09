Приходите, будет интересно!

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Наталия Хомс

Международный музыкальный фестиваль Alem Saz проходит в эти дни в Астане.

Фестиваль, соединяющий в общее целое культуру многих стран через невероятные творческие коллаборации, организован Государственной концертной организацией «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой при поддержке министерств культуры и спорта, иностранных дел, информации и общественного развития, а также акимата Астаны и зарубежных дипломатических представительств в РК.

Проходит это масштабное событие в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и 76 странами мира, 30-летия со дня создания СВМДА и 100-летия легендарной казахской певицы, народной артистки СССР Розы Баглановой.

– Искусство и дипломатия всегда шли рука об руку и были крепко связаны друг с другом. В нашей профессиональной лексике существуют понятия «мягкая сила» и «культурная дипломатия». Казахстан как мирное государство, открытое к диалогу, активно использует эти инструменты в своей каждодневной внешнеполитической деятельности, – подчеркнул, приветствуя гостей и участников фестиваля на торжественной церемонии открытия в ЦКЗ «Қазақстан», председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК Жан Галиев. – Мудрый дипломат однажды сказал: один масштабный концерт может заменить десятки официальных дипломатических переговоров, и это правда. Продвижение культуры, музыки, искусства, творчества – все это есть продвижение интересов, ценностей народа. Культура формирует внутренний мир человека, и только общество с высокими духовными ценностями может занимать достойное место в мире.

Как отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, Международный фестиваль Alem Saz направлен на единение, сохранение и развитие национальных культур, формирование в обществе уважения к историческому наследию и культурным ценностям разных стран. Участниками Alem Saz стали Казахстан, Италия, Германия, Индия, Россия, Испания, Беларусь, Турция.

– Каждый фестивальный день включает в себя разнообразные мероприятия: кинопоказы стран-участниц, выставки декоративно-прикладного искусства и гастрономической продукции, а также интересные мастер-классы, – сообщил Ержан Еркинбаев.

Так, в день открытия гости и участники Alem Saz знакомились с выставкой, посвященной нашей стране, можно было отведать казахские национальные блюда, приобрести сувениры ручной работы. В течение дня в конференц-зале шли фильмы «Томирис» и «Анаға апарар жол», а в КазНУИ – мастер-классы по индийской традиционной музыке от известного композитора, скрипача Лакшминараяна Субраманиам и по вокалу – от закадровой исполнительницы, четырехкратной обладательницы Filmfare Awards Кавиты Кришнамурти.

Вечером на грандиозном гала-концерте зрителей своими выступлениями порадовали прославленные отечественные коллективы: Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» и ансамбль «Гүлдер», фольклорно-этнографический ансамбль Turan, Государственный театр Astana Musical, а также лауреат республиканских и международных конкурсов Динисламбек Жайлаубай, заслуженный деятель Казахстана Клара Толенбаева и другие музыканты и вокалисты.

Программа, представляющая искусство Казахстана, прошла под бурные овации публики и оставила самые теплые и добрые впечатления у многочисленных иностранных гостей. Сегодня и в последующие дни свои страны будут представлять уже другие участники фестиваля. К слову, вход на Alem Saz свободный, и здесь рады всем гостям. «Будет интересно!» – обещают организаторы.

Подробнее о фестивале Alem Saz мы расскажем с следующих номерах «Казахстанской правды».

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