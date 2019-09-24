​ Приходите, поможем!

В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что государством принимаются все меры для поддержки нуждающихся граждан. Но ряд принятых решений был не совсем выверен. «В результате мы получили серьезный рост патерналистских настроений. За 5 лет численность получателей адресной социальной помощи в Казахстане выросла с 77 тысяч человек до более чем 1,4 миллиона. Все больше людей предпочитают не работать либо, что еще хуже, утаивают свои доходы для получения социальной помощи», – подчеркнул Президент.

– Мы постоянно занимаемся безвозмездным, бесплатным обучением безработных женщин, в том числе многодетных матерей, рабочим профессиям с целью их последующего трудо­устройства,– говорит, к примеру, Раушан Сарсембаева, президент Ассоциации деловых женщин Казахстана.

По ее словам, в текущем году ассоциация содействовала отк­рытию не менее 100 рабочих мест для социально уязвимых слоев в каждом областном цент­ре Казахстана, а в целом по стране готова предложить около 2 тыс. вакансий. Кроме того, ассоциация бесплатно помогает безработным и многодетным женщинам открыть свой бизнес и даже предоставляет с этой целью наставника.

В марте нынешнего года запущена специальная программа трудоустройства многодетных матерей – «Жәрдем». В Алматы для их обучения, поддержки и трудоустройства был открыт первый центр «Бақытты отбасы».

А уже в августе в Алмалинском районе открылся еще один центр «Бақытты отбасы» для поддержки многодетных матерей, проживающих там. По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева стартовал проект «ISKER ANA», призванный обучить женщин предпринимательству.

В этом центре многодетным и малообеспеченным семьям помогают открыть свое дело. В частности, предлагаются гранты, обучающие курсы и другая помощь. Например, здесь можно изучить швейное дело, кулинарию, рукоделие. Словом, чисто женские профессии и даже интернет-продажи.

– Однако с 1 августа по 15 сентября текущего года мы не трудоустроили в Алматы ни одну многодетную социально уязвимую женщину, – продолжает Раушан Сарсембаева. – Как оказалось, у них очень много причин, чтобы не работать.

По ее словам, отрицательную роль играет порядок предоставления адресной социальной помощи (АСП). Ее получение сейчас зависит от доходов семьи. Казалось бы, государство делает благое дело. Однако получается наоборот. Мужья получательниц АСП увольняются с работы, сидят по домам, предпочитают труду государственное пособие на свою семью. Если женщина незамужняя, она рассуждает так: «Зачем я буду работать, когда мне платят пособие?»

– Получательницы АСП забывают, что пособие не будут выдавать вечно, придет время, когда им нужно будет зарабатывать на жизнь, а у многих из них нет ни профессии, ни образования. Они за всю жизнь и дня нигде не проработали, – отмечает Раушан Сарсембаева. – Между тем условия, которые мы им предлагаем на рабочих местах, отвечают всем необходимым требованиям, ведь работу предлагают самые передовые предприятия Алматы и Нур-Султана.

К примеру, в столице на обучение швейному делу с последующим трудоустройством на новую фабрику сначала записались 16 женщин, 8 подтвердили, что придут на учебу, а пришли только 3. На обучение поварскому делу с последующим трудоустройством в престижный ресторан также записались только 3 женщины. Впрочем, на следую­щий же день будущих швей и поварих след простыл. Свой поступок они объяснили тем, что учиться три недели – это очень долго, мол, хотим все и сразу.

Некоторые безработные многодетные женщины отказ от трудоустройства объясняют тем, что им не с кем оставить детей.

– Таким женщинам мы предлагаем открыть мини-садик, благо для этого есть специальная программа «Балапан». В помощь приглашали и юристов, и психологов, но заниматься открытием садика никто не захотел.

Выход из сложившейся ситуации Раушан Сарсембаева видит в том, чтобы получение АСП не привязывалось к доходам семьи, поскольку практика показала: не только многодетные матери, но и их мужья, другие родственники перестают работать, чтобы семья получила пособие.

По мнению президента Ассоциации деловых женщин Казахстана, следует попробовать практику выдачи многодетным семьям, нуждающимся в квартирах, жилищных сертификатов. Допустим, первоначально на сертификате будет миллион тенге, а если его не пополнять, через год он аннулируется. Возможно, это заставит нуждающихся в жилье работать, тем более, что для них уже есть рабочие места.