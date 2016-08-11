​Приходите в павильоны № 6 и № 2

Многие из нас удивляются, когда впервые видят этот выс­тавочный комплекс, кстати, крупнейший в Южной Америке и один из самых больших в мире. Бразильцы явно не заморачивались над внешним видом павильо­нов. Снаружи, да и изнутри, они больше напоминают огромные складские помещения. Подумалось: а почему бы не проводить состязания в том же алматинскиом выставочном центре «Атакент», надо лишь поставить временные трибуны и облагородить стены сооружения большими плакатами или шторами.

Во время проведения Олимпийских игр здесь организованы арены для проведения соревнований по боксу (павильон № 6), бадминтону (пав. № 4), тяжелой атлетике (пав. № 2) и настольному теннису (пав. № 3). Комплекс сдан в эксплуатацию в 1977 году и за прошедшее время претерпел ряд реконструкций. Вместимость временных спортивных арен в пору проведения соревнований составляет от 6 500 до 9 000 зрителей. Кстати, со вчерашнего дня началось усиление охраны этих объектов – появилось больше военных и полиции.