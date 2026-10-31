Прихорошилась горбольница

Здравоохранение
Валентина Мелехова

Костанайская городская больница – одно из старейших медучреж­дений, которое было возведено в 1959 году и со временем обзавелось новыми корпусами. Однако за эти годы существенно возросла потребность в медпомощи, поскольку численность населения выросла более чем втрое – с 88 тыс. до 272 тыс. человек.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно за экстренной помощью сюда обращаются свыше 24 тыс. человек. Учреждение обеспечивает круглосуточную работу травматологического пункта и многопрофильного стационара. Из-за высокой нагрузки и довольно продолжительного срока эксплуатации средний уровень износа помещений горбольницы составил почти 75%. Требовалась срочная модернизация инфраструктуры.

– В 2025 году за счет средств местного бюджета проведен текущий ремонт кровли основного здания и двух корпусов на сумму 110 миллионов тенге. Ранее пациенты неоднократно обращались с жалобами на условия пребывания в терапевтическом, хирургическом и травматологическом отделениях из-за отсутствия санитарных узлов и душевых, в том числе для маломобильных граждан. После проведения ремонтных работ на сумму 224 миллиона тенге обращения по указанным вопросам прекратились. В настоящее время продолжается ремонт травматологического и терапевтического отделений, общий объем затрат составляет 160 миллионов тенге, – рассказал главврач КГП «Костанайская городская больница» Куат Альмагамбетов.

Наряду с модернизацией зданий обновляется и медицинское оборудование. За два последних года закуплены современные аппараты стоимостью 450 млн тенге. Впервые в городской больнице автоматизирован полный цикл мойки эндоскопического инструментария и оборудования. Для операционных приобретено наркозно-дыхательное оборудование, заменена практически вся операционная мебель – столы и лампы, закуплены хирургические и урологические инструменты. Обновление способствует повышению безопасности и качества медицинской помощи.

Модернизация инфраструктуры горбольницы Костаная продолжится и в следующем году. В 2027-м запланировано строительство пристройки с пандусом для заезда автомобилей скорой медицинской помощи, предназначенной для приемного покоя и травматологического пункта. Проект позволит расширить зону ожидания на 200 кв. м, создать более комфортные условия для пациентов и сопровождающих, а также обеспечить разгрузку лежачих пациентов в помещении. По предварительным подсчетам, эти работы обойдутся в 140 млн тенге. Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу.

#регионы #Костанай #модернизация #больница

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