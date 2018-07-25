​Прикаспийское созвездие

Более 800 млн тенге выделено из республиканского бюджета для подготовки Актау к встрече участников саммита. В рамках озеленения городских улиц уже высажено 5 млн цветов и свыше 6 тыс. деревьев, в эту сумму вошел и текущий ремонт городских дорог, по которым будут проходить маршруты делегаций. На сегодня обновлено 5,1 км дорожного полотна, всего планируется отремонтировать 16,6 км.

К 1 августа будет обновлена дорожная разметка и установлено 73 светофора нового образца. Четыре из них будут расположены напротив Дома дружбы, где запланировано проведение саммита. В спортивном комплексе на территории КГУТИ им. Ш. Есенова откроется пресс-центр для представителей СМИ, оснащенный компьютерами и доступом к Интернету.

На стенах многоэтажек намечено разместить брендмауеры с изображениями флагов стран – участниц международной встречи. Флаги 5 стран – участниц саммита – Казахстана, России, Ирана, Туркменистана и Азербайджана – будут установлены и в международном аэропорту Актау. Кроме того, флагштоки появятся на посту местной полицейской службы, около Дома дружбы, а также возле отелей, где будут проживать главы государств и члены делегаций.

Одной из особенностей Актау является то, что здесь практически нет названий улиц, а микрорайоны носят номера. Впервые в истории областного центра для удобства гостей и жителей города на 40 перекрестках разместят указатели с обозначением микрорайонов. Всего по городу установят 375 таких знаков.

Для улучшения архитектурного облика областного центра в ночное время монтируется декоративное освещение городских дорог. На въезде из аэропорта в Актау установлена архитектурная инсталляция, представляющая собой каскады с цветами высотой в 9, 8 и 7 метров.

Первый этап возведения нового туристского объекта «Скальная тропа» также близится к завершению. Работы по возведению пешеходной тропы длиной 1,5 км выполнены на треть. Пещеры в скалах станут природным музеем, в одной из них уже окончены работы по очистке, а также выкладке напольной плитки, устанавливаются видеонаблюдение, освещение и параметрические скамейки.

– Первый этап работ завершен на 80%, – сообщил автор проекта «Скальная тропа» Марат Сюников. – Брусчаткой выложено 4 000 квад­ратных метров от общей территории. Установлены лестницы из древесно-полимерного композита, срок эксплуатации которого составляет 20 лет. На скальной части выполнены этнические петроглифы, из камня высечены фигуры-балбалтасы.

На территории строящейся набережной в 15-м микрорайоне – еще одного нового проекта в Актау – также идет масштабная работа по благоустройству. На 7,5 га прибрежной зоны уложена тротуарная плитка, возводится амфитеатр, предусмотрены и другие архитектурные формы. Кроме того, идет строительство уличной сцены шириной 70 м, на которой планируют установить LED-экран и колонки.

Возведение объектов на берегу Каспия планируется завершить раньше намеченного срока. Глава региона Ералы Тугжанов дал положительную оценку деятельности привлеченных подрядных организаций. Работа по двум проектам, реализуемым в прибрежной зоне, будет продолжена.

В ходе обсуждения организационных вопросов аким области подчеркнул важность выработки единых требований ко всем компаниям, ведущим строительство объектов на побережье.

– Мы планируем благоустроить прибрежную зону до территории «Солдатского пляжа». В свое время некоторые участки береговой линии перешли в частную собственность. Эти земли нужно вернуть государству, а доступ по всей протяженности набережной должен стать свободным для людей, – сказал Ералы Тугжанов.

Готовность всех служб и организаций к предстоящему мероприятию международного уровня находится под личным контролем акима области. Согласно его поручению, работы должны быть завершены до 5 августа. Проведение Саммита глав прикаспийских государств намечено на 12 августа.