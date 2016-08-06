Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 30 марта 2016 года № 52
Об утверждении форм судебных статистических отчетов в гражданско-правовой сфере и Инструкции по их формированию
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2016 года № 350
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен»
Приказ министра информации и коммуникаций Республики Казахстан
г. Астана от 30 июня 2016 года № 22
Об утверждении Правил размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2016 года № 638
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2016–2017 учебный год
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 23 июня 2016 года № 278
О внесении дополнений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 70 «Об утверждении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2016 года № 351
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 8 декабря 2014 года № 183 «Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 230
Об утверждении Правил устройства электроустановок
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2016 года № 639
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2016–2017 учебный год
Содержание - скачать
г. Астана от 30 марта 2016 года № 52
Об утверждении форм судебных статистических отчетов в гражданско-правовой сфере и Инструкции по их формированию
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2016 года № 350
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен»
Приказ министра информации и коммуникаций Республики Казахстан
г. Астана от 30 июня 2016 года № 22
Об утверждении Правил размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2016 года № 638
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2016–2017 учебный год
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 23 июня 2016 года № 278
О внесении дополнений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 70 «Об утверждении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2016 года № 351
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 8 декабря 2014 года № 183 «Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 230
Об утверждении Правил устройства электроустановок
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2016 года № 639
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2016–2017 учебный год
Содержание - скачать