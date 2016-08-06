Приказ

Приказы
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 30 марта 2016 года № 52
Об утверждении форм судебных статистических отчетов в гражданско-правовой сфере и Инструкции по их формированию

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2016 года № 350
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен»

Приказ министра информации и коммуникаций Республики Казахстан
г. Астана от 30 июня 2016 года № 22
Об утверждении Правил размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2016 года № 638
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2016–2017 учебный год

Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 23 июня 2016 года № 278
О внесении дополнений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 70 «Об утверждении Правил назначения и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2016 года № 351
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 8 декабря 2014 года № 183 «Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 230
Об утверждении Правил устройства электроустановок

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2016 года № 639
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2016–2017 учебный год

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