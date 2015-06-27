Приказы
Приказ
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 235
Об утверждении Правил выдачи разрешения на разведку и добычу производственно-технических подземных вод в объемах две тысячи и более кубических метров в сутки для их закачки в пласт в соответствии с технологической схемой добычи полезного ископаемого либо на добычу подземных вод для целей водопонижения при эксплуатации горных выработок

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Астана от 27 февраля 2015 года № 215
Об утверждении Правил заключения контракта (договора) на государственное геологическое изучение недр

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 246
Об утверждении Правил ведения государственного кадастра техногенных минеральных образований

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 247
Об утверждении Правил ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 254
Об утверждении формы представления геологической отчетности о состоянии недр

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

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