Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 235 Об утверждении Правил выдачи разрешения на разведку и добычу производственно-технических подземных вод в объемах две тысячи и более кубических метров в сутки для их закачки в пласт в соответствии с технологической схемой добычи полезного ископаемого либо на добычу подземных вод для целей водопонижения при эксплуатации горных выработок
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Астана от 27 февраля 2015 года № 215 Об утверждении Правил заключения контракта (договора) на государственное геологическое изучение недр
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 246 Об утверждении Правил ведения государственного кадастра техногенных минеральных образований
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 247 Об утверждении Правил ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 254 Об утверждении формы представления геологической отчетности о состоянии недр
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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