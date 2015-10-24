Приказ

Приказы
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Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 84
Об утверждении квалификационных требований для деятельности в сфере использования космического пространства и перечня документов, подтверждающих соответствие им

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 95
Об утверждении Правил синхронизации работ систем электронного закупа с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 71
Об утверждении Требований к сетям телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 76
Об утверждении Правил размещения морских портов для их строительства

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 346
Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по производству расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2015 года № 805
О признании утратившими силу некоторых приказов министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 31 октября 2014 года № 35
Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством культуры и спорта Республики Казахстан

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 4 ноября 2014 года № 39
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике связи и инструкций по их заполнению

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 30 апреля 2015 года № 71
Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 30 сентября 2015 года № 771
Об утверждении цен на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии по проведению экспертизы при государственной регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и проведению оценки безопасности и качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан
г. Астана от 2 октября 2015 года № 5
О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан
г. Астана от 2 октября 2015 года № 6
О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока назначенного наказания

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Приказы
Приказы
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