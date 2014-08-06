Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

г. Астана от 10 июня 2014 года № 182

Об утверждении Правил внутреннего распорядка

содержания военнослужащих органов

национальной безопасности на гауптвахтах

органов военной полиции Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

Приказ и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана от 17 августа 2013 года № 479

О внесении изменений в приказ и. о. министра

здравоохранения Республики Казахстан от 5 января

2011 года № 7 «Об утверждении Положения о

деятельности организаций здравоохранения,

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь»

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана от 30 ноября 2011 года № 860

О внесении изменений в приказ министра

здравоохранения Республики Казахстан от 2 ноября

2009 года № 640 «Об утверждении Правил проведения

санитарно-эпидемиологической экспертизы»

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан

г. Астана от 8 июля 2014 года № 69

Об утверждении Правил прохождения компьютерного

тестирования на знание законодательства

Республики Казахстан и логическое мышление

при аттестации сотрудников органов, ведомств и

учреждений прокуратуры Республики Казахстан

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана от 23 ноября 2012 года № 824

О признании утратившим силу приказа министра

здравоохранения Республики Казахстан

от 22 октября 1992 года № 482 «Об утверждении

Инструкции о производстве судебно-медицинской

экспертизы, Положения о бюро судебно-

медицинской экспертизы и других нормативных

актов по судебно-медицинской экспертизе»

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана от 18 марта 2013 года № 152

О внесении изменения в приказ министра

здравоохранения Республики Казахстан от

14 октября 2009 года № 526 «Об утверждении Перечня

заболеваний, лечение которых запрещается в

негосударственном секторе здравоохранения»

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана от 26 июня 2013 года № 366

О признании утратившими силу некоторых

приказов в области здравоохранения

Совместный приказ

Об утверждении перечня видов деятельности,

технологически связанных с регулируемыми услугами

(товарами, работами) в сфере транспортировки нефти и

(или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам

Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

г. Астана от 28 ноября 2013 года № 953

Об утверждении профессионального стандарта

«Организация движения поездов»

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана от 13 февраля 2013 года № 76

О внесении изменений в приказ и. о. министра

здравоохранения Республики Казахстан от

4 ноября 2011 года № 786 «Об утверждении Перечня

лекарственных средств и изделий медицинского

назначения для бесплатного обеспечения населения

в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи на амбулаторном уровне с

определенными заболеваниями (состояниями) и

специализированными лечебными продуктами»

Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан

г. Астана от 26 декабря 2013 года № 443

Об утверждении профессионального

стандарта «Техническое обслуживание и

ремонт турбинного оборудования»

Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

г. Астана от 28 ноября 2013 года № 954

«Об утверждении профессионального стандарта

«Текущий отцепочный ремонт вагонов ТР-1 и ТР-2»

Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан

г. Астана от 30 декабря 2013 года № 468

Об утверждении профессионального стандарта «Общие

профессии электротехнического производства»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан

г. Астана от 24 апреля 2013 года № 150

Об утверждении типовых учебных планов и типовых

образовательных учебных программ по специальностям

технического и профессионального образования

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