Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан г. Астана от 8 июля 2015 года № 582 Об утверждении проверочного листа в сфере контроля за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и соблюдением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан г. Астана от 1 июня 2015 года № 502 Об утверждений Инструкции по организации охраны общественного порядка при ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий и при других чрезвычайных ситуациях