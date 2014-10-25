Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике
г. Астана от 7 августа 2013 года № 176
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике сельского, лесного и охотничьего, рыбного хозяйства и инструкций по их заполнению
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г. Астана от 7 августа 2013 года № 176
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике сельского, лесного и охотничьего, рыбного хозяйства и инструкций по их заполнению
Содержание - скачать