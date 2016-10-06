Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 5 мая 2015 года № 321
Об утверждении Положения о деятельности врачебно-консультативной комиссии
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 183
Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 297
Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача документов о прохождении подготовки, повышении квалификации и переподготовке кадров отрасли здравоохранения»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 21 мая 2015 года № 365
Об утверждении Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 18 мая 2015 года № 360
Об утверждении Правил прижизненного добровольного пожертвования тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 12 мая 2015 года № 338
Об утверждении Правил оказания сурдологической помощи населению Республики Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 22 мая 2015 года № 370
Об утверждении Перечня орфанных (редких) заболеваний
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 мая 2015 года № 406
О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 623 «Об утверждении Правил изъятия, консервации, проведения трансплантации тканей и (или) органов (части органов) от человека к человеку и от животных к человеку»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 22 мая 2015 года № 374
Об утверждении размеров выплат донорам, осуществляющим донорскую функцию на безвозмездной и платной основе, и Правил осуществления выплат донорам, осуществляющим донорскую функцию на платной основе
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 22 мая 2015 года № 379
Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний для заключения трудовых договоров в сфере тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также для допуска лиц декретированной группы населения к работе
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 422
Об утверждении Правил формирования и ведения регистров реципиентов ткани (части ткани) и (или) органов (части органов), а также доноров ткани (части ткани) и (или) органов (части органов)
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 418
Об утверждении типового договора по предоставлению медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, заключаемого между пациентом и медицинской организацией
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 414
Об утверждении Правил составления и оформления инструкции по медицинскому применению лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 426
Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача документов о прохождении подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли здравоохранения»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 432
Об утверждении перечня орфанных препаратов
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 августа 2015 года № 689
Об утверждении списка лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора на 2016 год
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 19 октября 2015 года № 809
Об утверждении Стандарта организации оказания неврологической помощи в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 23 октября 2015 года № 822
Об утверждении Стандарта организации оказания гериатрической и геронтологической помощи в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 25 декабря 2015 года № 1017
Об утверждении Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 18 декабря 2015 года № 974
О внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 августа 2015 года № 689 «Об утверждении Списка лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора на 2016 год»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 1034
Об утверждении Стандарта организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 25 декабря 2015 года № 1023
Об утверждении Стандарта организации оказания офтальмологической помощи в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 1036
Об утверждении Правил разработки, утверждения, замены и пересмотра норм труда работодателем, типовых норм и нормативов по труду, единых и (или) межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 1032
Об утверждении Стандарта организации медицинской помощи по профессиональной патологии в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 13 января 2016 года № 13
Об утверждении Правил рассмотрения и заверения приглашений граждан Республики Казахстан для переселения в Республику Казахстан родственников из числа этнических казахов, проживающих за рубежом, в целях воссоединения семьи
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 1037
Об утверждении Правил представления, рассмотрения и согласования норм труда и (или) параметров по системе оплаты труда работников организаций, на услуги (товары, работы) которых вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 1045
Об утверждении общих требований к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в организации
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 12 января 2016 года № 12
Об утверждении Правил ведения персонифицированного учета обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 29 декабря 2015 года № 1065
О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 января 2016 года № 63
О некоторых вопросах сопровождения и доступа к информационным системам и базам данных
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2016 года № 65
Об утверждении перечня открытых данных, размещаемых на интернет-портале открытых данных
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 8 февраля 2016 года № 95
Об утверждении Стандарта организации оказания психиатрической помощи в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 3 февраля 2016 года № 85
Об утверждении Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 4 февраля 2016 года № 87
Об утверждении списка медицинской техники, подлежащей закупу у единого дистрибьютора
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 18 февраля 2016 года № 126
Об утверждении Стандарта организации оказания ревматологической помощи в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 31 мая 2016 года № 467 Об утверждении форм информации о перечисленных суммах социальных отчислений за участников системы обязательного социального страхования и заявки для ее получения
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2016 года № 139
Об утверждении Правил использования пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца медико- социальными учреждениями (организациями)
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 6 июня 2016 года № 477
О внесении дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 августа 2015 года № 689 «Об утверждении Списка лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора на 2016 год»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 июня 2016 года № 559
Об утверждении Правил и условий выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 июня 2015 года № 384
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 15 июля 2016 года № 619
О признании утратившими силу некоторых приказов
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