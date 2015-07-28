Приказы

Приказ

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 19 мая 2015 года № 462
Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 28 января 2015 года № 39
Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан 
г. Астана от 8 апреля 2015 года № 174
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере специального образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 7 апреля 2015 года № 170
Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере предоставления дополнительного образования для детей и проведения конкурса на присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан 
г. Астана от 8 апреля 2015 года № 179
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере среднего образования, оказываемых местными исполнительными органами


Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
г. Астана от 20 января 2015 года № 20
О внесении изменений и дополнений в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 марта 2011 года № 173 «Об утверждении Типовых инструкций по управлению безопасностью полетов эксплуатантов гражданских воздушных судов, в аэропортах, при обслуживании воздушного движения, при техническом обслуживании воздушных судов» и в приказ исполняющего обязанности министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 279 «Об утверждении Инструкции по организации и обслуживанию воздушного движения»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
г. Астана от 30 января 2015 года № 82
Об утверждении Правил передачи в состав магистральной железнодорожной сети объектов, построенных за счет средств физических и юридических лиц

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 20 января 2015 года № 22
Об утверждении Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений
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