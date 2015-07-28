Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан

г. Астана от 19 мая 2015 года № 462

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров



Приказ министра образования и науки Республики Казахстан

г. Астана от 28 января 2015 года № 39

Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи



Приказ министра образования и науки Республики Казахстан

г. Астана от 8 апреля 2015 года № 174

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере специального образования, оказываемых местными исполнительными органами



Приказ министра образования и науки Республики Казахстан

г. Астана от 7 апреля 2015 года № 170

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере предоставления дополнительного образования для детей и проведения конкурса на присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования»



Приказ министра образования и науки Республики Казахстан

г. Астана от 8 апреля 2015 года № 179

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере среднего образования, оказываемых местными исполнительными органами





Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

г. Астана от 20 января 2015 года № 20

О внесении изменений и дополнений в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 марта 2011 года № 173 «Об утверждении Типовых инструкций по управлению безопасностью полетов эксплуатантов гражданских воздушных судов, в аэропортах, при обслуживании воздушного движения, при техническом обслуживании воздушных судов» и в приказ исполняющего обязанности министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 279 «Об утверждении Инструкции по организации и обслуживанию воздушного движения»



Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

г. Астана от 30 января 2015 года № 82

Об утверждении Правил передачи в состав магистральной железнодорожной сети объектов, построенных за счет средств физических и юридических лиц



Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

г. Астана от 20 января 2015 года № 22

Об утверждении Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений