Приказ

Приказы
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Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 19 ноября 2014 года № 479
О внесении изменения и дополнения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557 «Об утверждении типовых учебных планов дошкольного образования Республики Казахстан»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 25 ноября 2014 года № 484
Об утверждении Правил разработки государственных общеобязательных стандартов образования

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 16 января 2015 года № 12
Об утверждении Правил присвоения звания «Лучший педагог»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 26 декабря 2014 года № 544
Об утверждении Правил проведения конкурса на присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования» с установлением порядка и размера его предоставления

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2015 года № 26
О некоторых вопросах реабилитации инвалидов

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 398
Об утверждении Инструкции по производству дел об административных правонарушениях органами юстиции Республики Казахстан

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 31 октября 2014 года № 92
Об утверждении Правил представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от15 сентября 2014 года № 27
Об утверждении формы свидетельства о минимальном составе экипажа судна

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 2 сентября 2014 года № 15
О внесении изменений в приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 декабря 2011 года № 454 «Об утверждении Инструкции по ведению единого реестра участников специальной экономической зоны»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 3 ноября 2014 года № 96
Об утверждении Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 9 сентября 2014 года № 24
О внесении изменений в приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 479 «Об утверждении Правил ведения специального учета юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 15 октября 2014 года № 67
Об утверждении положений государственного учреждения «Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» и его территориальных подразделениях

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 января 2015 года № 18-04/16
Об утверждении типовой формы договоров на рыболовство и ведение рыбного хозяйства

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 октября 2014 года № 19-5/530
Об утверждении положений бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 17 ноября 2014 года № 95
О признании утратившими силу некоторых приказов министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 14 января 2015 года № 18-04/14
Об утверждении Правил маркирования икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем и внешнем рынках

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 959
Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 21 ноября 2014 года № 103
Об утверждении Правил проведения тестов Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 20 ноября 2014 года № 101
Об утверждении Правил медицинского обеспечения и оказания медицинской помощи спортсменам и тренерам при проведении спортивных мероприятий, в период восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 ноября 2014 года № 107
Об утверждении Методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно- тренировочного процесса и спортивных мероприятий

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

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