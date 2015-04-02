Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 19 ноября 2014 года № 479 О внесении изменения и дополнения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557 «Об утверждении типовых учебных планов дошкольного образования Республики Казахстан»Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 25 ноября 2014 года № 484 Об утверждении Правил разработки государственных общеобязательных стандартов образованияПриказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 16 января 2015 года № 12 Об утверждении Правил присвоения звания «Лучший педагог»Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 26 декабря 2014 года № 544 Об утверждении Правил проведения конкурса на присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования» с установлением порядка и размера его предоставленияПриказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2015 года № 26 О некоторых вопросах реабилитации инвалидовПриказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 398 Об утверждении Инструкции по производству дел об административных правонарушениях органами юстиции Республики КазахстанПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 31 октября 2014 года № 92 Об утверждении Правил представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газаПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от15 сентября 2014 года № 27 Об утверждении формы свидетельства о минимальном составе экипажа суднаПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 2 сентября 2014 года № 15 О внесении изменений в приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 декабря 2011 года № 454 «Об утверждении Инструкции по ведению единого реестра участников специальной экономической зоны»Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 3 ноября 2014 года № 96 Об утверждении Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газомПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 9 сентября 2014 года № 24 О внесении изменений в приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 479 «Об утверждении Правил ведения специального учета юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 15 октября 2014 года № 67 Об утверждении положений государственного учреждения «Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» и его территориальных подразделенияхПриказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 января 2015 года № 18-04/16 Об утверждении типовой формы договоров на рыболовство и ведение рыбного хозяйстваПриказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 октября 2014 года № 19-5/530 Об утверждении положений бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики КазахстанПриказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 17 ноября 2014 года № 95 О признании утратившими силу некоторых приказов министра по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанПриказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 14 января 2015 года № 18-04/14 Об утверждении Правил маркирования икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем и внешнем рынкахПриказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 959 Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельностиПриказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 21 ноября 2014 года № 103 Об утверждении Правил проведения тестов Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нацииПриказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 20 ноября 2014 года № 101 Об утверждении Правил медицинского обеспечения и оказания медицинской помощи спортсменам и тренерам при проведении спортивных мероприятий, в период восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у спортсменовПриказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 ноября 2014 года № 107 Об утверждении Методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно- тренировочного процесса и спортивных мероприятийПриказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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