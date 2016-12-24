Совместный приказ
Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 26 сентября 2016 года № 229
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 июня 2015 года № 384
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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