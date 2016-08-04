Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2016 года № 401
О начале 2016–2017 учебного года в организациях среднего образования
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 233
Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации юридических лиц, филиалов и представительств
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2016 года № 13
«Об утверждении Правил регистрации актов о назначении проверки, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки, об изменении состава участников и предоставлении информационных учетных документов о проверке и ее результатах»
Приказ министра обороны Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 31
Об утверждении Правил организации и осуществления учебного процесса, учебно- методической и научно-методической деятельности в военных учебных заведениях, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 27 января 2016 года № 15
Об утверждении Правил ведения учета уведомлений, направляемых органами контроля и надзора в уполномоченный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2016 года № 20
О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 11 марта 2015 года № 40 «Об утверждении Инструкции об организации прокурорского надзора за законностью судебных актов по делам об административных правонарушениях»
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 24 марта 2016 года № 49
Об утверждении Правил ведения учетов лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности, а также организаций и информационных материалов, признанных судом террористическими, и лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма, а также организаций и информационных материалов, признанных судом экстремистскими
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2016 года № 36
О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 40 «Об утверждении Правил проведения конкурса и стажировки для занятия должностей в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан»
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2016 года № 21
Об утверждении Инструкции об организации прокурорского надзора за применением законов в гражданском судопроизводстве и представительства интересов государства в судах
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 30 марта 2016 года № 52
Об утверждении форм судебных статистических отчетов в гражданско-правовой сфере и Инструкции по их формированию
Приказ генерального прокурора Республики Казахстан г. Астана от 4 мая 2016 года № 91 О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 28 декабря 2010 года № 88
«Об утверждении Инструкции по организации прокурорского надзора за законностью исполнительного производства»
Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 20
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике промышленности и инструкции по их заполнению
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 25 ноября 2015 года № 719
Об утверждении Перечня товаров, относящихся к предметам военной или специальной формы, форменной одежды, знаков различия военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, запрещенных к продаже
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 230
Об утверждении Правил устройства электроустановок
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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