Приказ

Приказы
1803
Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 13 января 2016 года № 2
Об утверждении Правил приема на обучение в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан, реализующие образовательные программы высшего образования

Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 13 января 2016 года № 3
Об утверждении Правил перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 4-4/66
Об утверждении фитосанитарных требований, предъявляемых к ввозимой подкарантинной продукции

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 18-03/57
Об утверждении Правил проведения охотничьего минимума республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 20 февраля 2015 года № 18-02/119
Об утверждении Норм положенности средств пожаротушения в местах проведения лесопользователями оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских, спортивных и других мероприятий на территории государственного лесного фонда

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 18-04/128
Об утверждении Перечня должностных лиц уполномоченного органа и территориальных подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира, имеющих право на ношение форменной одежды со знаками различия (без погон)

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 16 февраля 2015 года № 18-03/105
Об утверждении перечня дериватов

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 26 февраля 2015 года № 7-1/142
Об утверждении Правил осуществления должностными лицами органов государственных доходов государственного ветеринарно-санитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза, за исключением лабораторного контроля, а также взаимодействия уполномоченного органа в области ветеринарии и органов государственных доходов

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 16 февраля 2015 года № 18-03/106
Об утверждении перечня ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 126
Об утверждении Правил рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 26 февраля 2015 года № 129
О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 68 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга»

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 15 января 2016 года № 29
О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 462 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 26 марта 2015 года № 207
Об утверждении Правил ведения реестра государственного имущества

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 мая 2015 года № 299
Об утверждении Положения о Комитете по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 1 июля 2015 года № 425
О признании утратившими силу некоторых приказов министра образования и науки Республики Казахстан

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 341
Об утверждении регламента государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение звания «Лучший педагог»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 340
Об утверждении регламента государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования республиканского значения»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2015 года № 465
О внесении изменений в некоторые приказы министра образования и науки Республики Казахстан

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 185
Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 1 апреля 2015 года № 194
Об утверждении перечня острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 апреля 2015 года № 271
О размещении государственного образовательного заказа на переподготовку и повышение квалификации кадров в области здравоохранения на 2015 год

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 8 февраля 2016 года № 161
О признании утратившим силу приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 111 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере туризма»

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 262
Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
 г. Астана от 24 февраля 2015 года № 193
Об утверждении Правил сертификации и выдачи удостоверения соответствия экземпляра гражданского воздушного судна нормам летной годности

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 283
Об утверждении натуральных норм специальных транспортных средств Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 194
Об утверждении Правил сертификации в сфере сверхлегкой авиации

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 197
Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
 г. Астана от 27 февраля 2013 года № 66
О внесении изменений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 22 февраля 1999 года № 14 «Об утверждении Правил регистрации залога движимого имущества»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

Содержание - скачать

Популярное

Все
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Жизнь на жайляу
Мечи на службе милосердия
У «семи нянек» Талгайран без новоселий…
Ставка на свеклу и кукурузу
Три дистанции – одна цель
К новой архитектуре доверия
Одиннадцать медалей из Софии
Медовый экспорт
Не снижается спрос на аренду жилья
Рекордный полет Ильи
Ошибка в ИИН – это серьезно
Госслужба 2.0: к управлению на основе данных
AI-агенты и новые технологии в промышленности
Соцсети – основной источник информации для мошенников
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Армия открыла двери в вузы
Генерация будет увеличена
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]