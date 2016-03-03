Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 13 января 2016 года № 2 Об утверждении Правил приема на обучение в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан, реализующие образовательные программы высшего образования
Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 13 января 2016 года № 3 Об утверждении Правил перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 4-4/66 Об утверждении фитосанитарных требований, предъявляемых к ввозимой подкарантинной продукции
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 18-03/57 Об утверждении Правил проведения охотничьего минимума республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 20 февраля 2015 года № 18-02/119 Об утверждении Норм положенности средств пожаротушения в местах проведения лесопользователями оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских, спортивных и других мероприятий на территории государственного лесного фонда
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 18-04/128 Об утверждении Перечня должностных лиц уполномоченного органа и территориальных подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира, имеющих право на ношение форменной одежды со знаками различия (без погон)
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 16 февраля 2015 года № 18-03/105 Об утверждении перечня дериватов
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 26 февраля 2015 года № 7-1/142 Об утверждении Правил осуществления должностными лицами органов государственных доходов государственного ветеринарно-санитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза, за исключением лабораторного контроля, а также взаимодействия уполномоченного органа в области ветеринарии и органов государственных доходов
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 16 февраля 2015 года № 18-03/106 Об утверждении перечня ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 126 Об утверждении Правил рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 26 февраля 2015 года № 129 О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 68 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 15 января 2016 года № 29 О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 462 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 26 марта 2015 года № 207 Об утверждении Правил ведения реестра государственного имущества
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 мая 2015 года № 299 Об утверждении Положения о Комитете по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 1 июля 2015 года № 425 О признании утратившими силу некоторых приказов министра образования и науки Республики Казахстан
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 341 Об утверждении регламента государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение звания «Лучший педагог»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 мая 2015 года № 340 Об утверждении регламента государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования республиканского значения»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2015 года № 465 О внесении изменений в некоторые приказы министра образования и науки Республики Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 185 Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 1 апреля 2015 года № 194 Об утверждении перечня острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 апреля 2015 года № 271 О размещении государственного образовательного заказа на переподготовку и повышение квалификации кадров в области здравоохранения на 2015 год
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 8 февраля 2016 года № 161 О признании утратившим силу приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 111 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере туризма»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 262 Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 193 Об утверждении Правил сертификации и выдачи удостоверения соответствия экземпляра гражданского воздушного судна нормам летной годности
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 283 Об утверждении натуральных норм специальных транспортных средств Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 194 Об утверждении Правил сертификации в сфере сверхлегкой авиации
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 197 Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2013 года № 66 О внесении изменений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 22 февраля 1999 года № 14 «Об утверждении Правил регистрации залога движимого имущества»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
