Приказ

Приказы
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 12 ноября 2015 года № 918
О признании утратившим силу приказа министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 373 «О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 февраля 2001 года № 141 «Об утверждении Инструкции «О порядке выдачи разрешения на использование объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 14 ноября 2014 года № 49
Об утверждении статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет организации по предоставлению специальных социальных услуг» (код 1401104, индекс 3-социальное обеспечение, периодичность годовая) и инструкции по ее заполнению

Совместный приказ
Об утверждении форм проверочных листов и критериев оценки степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 7 августа 2015 года № 9-3/726
Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 27 мая 2015 года № 81
Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров и Правил их представления

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 17 июля 2015 года № 142
Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 23 октября 2015 года № 1005
О внесении изменения в приказ министра культуры и информации Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 89/1 «Об утверждении Правил оказания услуг операторами телерадиовещания»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 358
Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 9 ноября 2012 года № 17-02/566
Об утверждении Инструкции проведения лесоустройства

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