Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы 19 декабря 2015 года № 237
Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с ними юридическими лицами
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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