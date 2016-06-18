Приказ министра обороны Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2015 года № 430
Об утверждении регламента государственной услуги «Подготовка граждан по военно-техническим и другим военным специальностям»
Приказ министра обороны Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 35
Об утверждении Правил приема на обучение в военные учебные заведения, подведомственные Министерству обороны Республики Казахстан, реализующие образовательные программы соответствующего уровня
Приказ министра обороны Республики Казахстан
г. Астана от 25 мая 2016 года № 259
О признании утратившим силу приказа министра обороны Республики Казахстан от 27 ноября 2013 года № 557 «Об утверждении Правил служебной этики государственных служащих Министерства обороны Республики Казахстан»
Приказ руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)
г. Астана от 13 апреля 2016 года № 6001-16-7-6/149
Об утверждении Типового соглашения о прохождении стажировки
Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 8 октября 2015 года № 83
Об утверждении натуральных норм снабжения мебелью и казарменным инвентарем соединений, частей, учреждений и военных учебных заведений Пограничной службы, органов военной контрразведки и военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 19 мая 2015 года № 36
О внесении изменений в приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 25 июня 2013 года № 325 «Об утверждении Правил содержания в специально оборудованных помещениях лиц, подвергнутых административному задержанию»
Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2015 года № 108
Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих органов национальной безопасности Республики Казахстан
Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 24 декабря 2015 года № 107
Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих органов национальной безопасности Республики Казахстан
Приказ директора Службы внешней разведки Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 5
Об утверждении норм обеспечения специальной формой одежды и другим вещевым имуществом сотрудников Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»
Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 16 января 2016 года № 19
Об утверждении Перечня открытых данных, размещаемых на интернет-портале открытых данных
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 апреля 2016 года № 330
О размещении государственного образовательного заказа на переподготовку и повышение квалификации кадров в области здравоохранения на 2016 год
Приказ директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»
г. Астана от 31 марта 2015 года № 4
Об утверждении норм возмещения сотрудникам Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» и членам их семей, постоянно совместно проживающим с ними, затрат за проезд на транспорте по территории Республики Казахстан
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 5 июня 2015 года № 361
Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 6 апреля 2016 года № 251
О внесении дополнений в приказ исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2013 года № 400 «Об утверждении перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 14 января 2016 года № 26
Об утверждении Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 6 мая 2016 года № 309
О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2013 года № 400 «Об утверждении перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 11 июня 2015 года № 375
О признании утратившим силу приказа министра образования и науки Республики Казахстан от 2 декабря 2005 года № 745 «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2005 года № 511»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 27 января 2016 года № 84
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 484 «Об утверждении Правил разработки государственных общеобязательных стандартов образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 4 декабря 2015 года № 677
Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 66
Об утверждении Правил распределения мест в общежитиях государственных организаций образования
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 13 февраля 2015 года № 90
Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического вооружения
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 248
Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий
Приказ председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 24 июля 2015 года № 189
Об утверждении требований к планам противопожарных мероприятий, разрабатываемым лесопользователями при долгосрочном лесопользовании
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 2 апреля 2015 года № 4-1/302
Об утверждении объемов и структуры государственных ресурсов зерна
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2016 года № 22
Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 1 июня 2015 года № 19-2/508
Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения требований нормативно- технического, санитарно-эпидемиологического и метрологического обеспечения контроля и учета вод
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 24 июля 2015 года № 18-03/692
О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 25-03-02/96 «Об утверждении образцов аншлагов границ охотничьих хозяйств, воспроизводственных участков и зон покоя, рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, а также запретные для охоты и рыболовства сроки и места, форму журнала учета лова рыбных ресурсов и других водных животных (промысловый журнал)»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2016 года № 21
Об утверждении перечня открытых данных Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных
Приказ председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 11 декабря 2015 года № 319
О запрете всех видов рубок на участках государственного лесного фонда
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 25 апреля 2016 года № 185
О распределении объемов импортной квоты на ввоз зерноуборочных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов между историческими покупателями на 2016 год
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 172
Об утверждении Правил функционирования отраслевых конструкторских бюро
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 19 июня 2015 года № 19-1/550
О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года № 223 «Об утверждении методики расчета платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 19
Об утверждении форм описания сорта с заключением на выдачу патента, заключения о патентоспособности сорта
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 173
Об утверждении Правил оказания услуг технологического бизнес-инкубирования, а также определения стоимости таких услуг
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 306
Об утверждении Правил допуска организаций гражданской авиации Республики Казахстан к применению авиационных стандартов международных организаций в сфере гражданской авиации
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 222
Об утверждении требований к оформлению концепции создания специальной экономической зоны
Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
г. Астана от 25 января 2016 года № 1-НҚ
О признании утратившими силу некоторых нормативных постановлений Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 29 марта 2016 года № 300
О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 625 «Об утверждении видов и сроков технического обслуживания, ремонта тягового подвижного состава»
Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
г. Астана от 8 апреля 2016 года № 7-НҚ
О внесении изменений в нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 28 ноября 2015 года № 7-НҚ «Об утверждении Правил формирования и ведения Единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю и пользования ее данными»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2016 года № 403
Об утверждении Правил выплаты акционерным обществом «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 224
Об утверждении Правил проведения конкурсного отбора лиц для управления управляющей компанией, а также требований к ним
Приказ председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
г. Астана от 3 февраля 2016 года № 17 н/қ
О признании утратившим силу приказа председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 28 ноября 2013 года № 219-н/қ «Об утверждении Правил служебной этики государственных служащих Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 января 2016 года № 12
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций
Совместный приказ
Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию
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