Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 281 Об утверждении Правил оказания первичной медико- санитарной помощи и Правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2014 года № 4/547 О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июля 2014 года № 4/388 «Об утверждении площадей закладки маточников многолетних насаждений плодово- ягодных культур и винограда и обслуживания незавершенного производства заложенных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда для каждого оригинатора на 2014 год, квот за приобретенные по рыночной стоимости объемы элитных семян сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан по каждому виду семян на 2014 год, квот за реализованные отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям по удешевленной стоимости объемы элитных семян кукурузы, подсолнечника, риса, сахарной свеклы, хлопчатника и саженцев сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан для каждой области на 2014 год»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 3 октября 2013 года № 4-3/468 Об утверждении вопросов для включения в экзаменационный материал для приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 20 сентября 2013 года № 4-2/435 О внесении изменения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 мая 2013 года № 4-1/219 «Об утверждении квот за фактически приобретенные по рыночной стоимости объемы элитных семян по каждому виду семян на 2013 год, квот за фактически реализованные отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям по удешевленной стоимости объемы элитных семян кукурузы, подсолнечника, риса, сахарной свеклы, хлопчатника и саженцев по каждому виду саженцев для каждой области на 2013 год»
Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 9 декабря 2014 года № 77 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике предприятий и инструкций по их заполнению
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике
г. Астана от 27 октября 2014 года № 25 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по конъюнктурным обследованиям и инструкций по их заполнению
Приказ министра Национальной экономики Республики Казахстан комитета по статистике
г. Астана от 28 октября 2014 г. № 27 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике инвестиций и инструкций по их заполнению
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 489 Об утверждении Правил распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 488 Об утверждении Правил проведения конкурса по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 494 Об утверждении Правил проведения конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 491 Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 505 Об утверждении стандартов государственных услуг в области информации
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 14 ноября 2014 года № 495 О внесении изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 404 «Об утверждении Таблицы распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов и контрольным счетом наличности Национального фонда Республики Казахстан»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 19 мая 2015 года № 308 Об утверждении перечня должностных лиц органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды (без погон), натуральных норм обеспечения ею, правил ее ношения и знака различия
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 17 ноября 2014 года № 498 О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-следственных подразделениях органов государственных доходов (служба экономических расследований)
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 7 апреля 2015 года № 315 Об утверждении стандартов государственных услуг «Регистрация и выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан», «Выдача удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в Республике Казахстан», «Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан», «Присвоение и продление статуса беженца в Республике Казахстан»
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