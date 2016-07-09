Приказы
Приказ министра национальной экономики
Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 44
Об утверждении нормативов хранения материальных
ценностей государственного материального резерва
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 154
Об утверждении Правил ввоза, производства и реализации нейодированной пищевой соли
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 17 марта 2015 года № 215
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, против которых проводятся профилактические прививки»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 11 марта 2015 года № 193
Об утверждении Правил оценки эффективности управления государственным имуществом
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 235
Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 18 марта 2015 года № 222
Об утверждении Правил утверждения нормативной численности персонала субъектов естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 18 марта 2015 года № 221
Об утверждении Методики расчета тарифа с применением метода сравнительного анализа
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 239
Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 240
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 243
Об утверждении типовых форм протокола собрания собственников помещений (квартир) и листа голосования при проведении письменного опроса собственников помещений (квартир), отчета по управлению объектом кондоминиума
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 241
Об утверждении Типового положения о жилищной инспекции
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 26 марта 2015 года № 246
Об утверждении Методики расчета сметы расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 242
Об утверждении Типовой формы договора управления объектом кондоминиума
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 259
Об утверждении правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных техногенным радиационным фоном
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 255
Об утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 253
Об утверждении Правил предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 254
Об утверждении Правил привлечения организаций по оказанию инжиниринговых услуг по проектам, финансируемым из бюджетных средств
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 268
Об утверждении Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 270
Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 269
Об утверждении Правил предоставления земельных участков, занятых территориальными водами, для строительства искусственных сооружений
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 271
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере земельных отношений
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 274
О внесении изменения в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 275
Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 14 декабря 2015 года № 768
Об утверждении объема квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца на территорию Республики Казахстан на 2016 год
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 2 февраля 2016 года № 54
Об утверждении критериев для определения сельских населенных пунктов с низким, средним и высоким потенциалом социально-экономического развития
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 1 февраля 2016 года № 49
Об утверждении проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2016 года № 95
О внесении изменений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 174 «Об утверждении Правил ценообразования на регулируемых рынках, утверждения и корректировки инвестиционной программы (проекта) субъекта регулируемого рынка»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 2 февраля 2016 года № 53
Об утверждении методики определения опорных сельских населенных пунктов
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 3 марта 2016 года № 121
Об утверждении регламента государственной услуги «Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 13 июня 2016 года № 255
Об утверждении распределения объемов тарифных квот между историческими поставщиками на 2016 год (2-й этап)
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 16 июня 2016 года № 262
Об утверждении Правил введения временного государственного ценового регулирования на отдельных товарных рынках и (или) на товары, работы и услуги отдельных субъектов рынка
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 июня 2016 года № 272
О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 13 апреля 2016 года № 173-1
О внесении изменений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 30 марта 2016 года № 151
Об утверждении стандарта государственной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 23 мая 2016 года № 249
О внесении изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227 «Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июня 2016 года № 545
Об определении размера черты бедности на 3-й квартал 2016 года
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Содержание - скачать
Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 44
Об утверждении нормативов хранения материальных
ценностей государственного материального резерва
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 154
Об утверждении Правил ввоза, производства и реализации нейодированной пищевой соли
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 17 марта 2015 года № 215
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, против которых проводятся профилактические прививки»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 11 марта 2015 года № 193
Об утверждении Правил оценки эффективности управления государственным имуществом
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 235
Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 18 марта 2015 года № 222
Об утверждении Правил утверждения нормативной численности персонала субъектов естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 18 марта 2015 года № 221
Об утверждении Методики расчета тарифа с применением метода сравнительного анализа
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 239
Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 240
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 243
Об утверждении типовых форм протокола собрания собственников помещений (квартир) и листа голосования при проведении письменного опроса собственников помещений (квартир), отчета по управлению объектом кондоминиума
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 241
Об утверждении Типового положения о жилищной инспекции
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 26 марта 2015 года № 246
Об утверждении Методики расчета сметы расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 242
Об утверждении Типовой формы договора управления объектом кондоминиума
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 259
Об утверждении правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных техногенным радиационным фоном
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 255
Об утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 253
Об утверждении Правил предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 254
Об утверждении Правил привлечения организаций по оказанию инжиниринговых услуг по проектам, финансируемым из бюджетных средств
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 268
Об утверждении Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 270
Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 269
Об утверждении Правил предоставления земельных участков, занятых территориальными водами, для строительства искусственных сооружений
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 271
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере земельных отношений
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 274
О внесении изменения в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 275
Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 14 декабря 2015 года № 768
Об утверждении объема квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца на территорию Республики Казахстан на 2016 год
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 2 февраля 2016 года № 54
Об утверждении критериев для определения сельских населенных пунктов с низким, средним и высоким потенциалом социально-экономического развития
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 1 февраля 2016 года № 49
Об утверждении проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2016 года № 95
О внесении изменений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 174 «Об утверждении Правил ценообразования на регулируемых рынках, утверждения и корректировки инвестиционной программы (проекта) субъекта регулируемого рынка»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 2 февраля 2016 года № 53
Об утверждении методики определения опорных сельских населенных пунктов
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 3 марта 2016 года № 121
Об утверждении регламента государственной услуги «Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 13 июня 2016 года № 255
Об утверждении распределения объемов тарифных квот между историческими поставщиками на 2016 год (2-й этап)
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 16 июня 2016 года № 262
Об утверждении Правил введения временного государственного ценового регулирования на отдельных товарных рынках и (или) на товары, работы и услуги отдельных субъектов рынка
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 июня 2016 года № 272
О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 13 апреля 2016 года № 173-1
О внесении изменений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 30 марта 2016 года № 151
Об утверждении стандарта государственной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 23 мая 2016 года № 249
О внесении изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227 «Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июня 2016 года № 545
Об определении размера черты бедности на 3-й квартал 2016 года
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Содержание - скачать