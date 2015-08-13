Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 19 декабря 2014 года № 573 О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового администрирования»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 141 Об утверждении Перечня товаров, приобретаемых государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами с целью их последующей переработки
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 124 Об утверждении Правил выдачи квалификационного аттестата специалиста по таможенному декларированию
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2015 года № 3 Об утверждении форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложений к лицензиям
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 26 февраля 2015 года № 133 Об утверждении Правил ведения реестра заключенных договоров концессии и предоставленных государственных гарантий и поручительств государства
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 16 января 2015 года № 11-1/18 Об утверждении методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 122 Об утверждении Перечня товаров, являющихся сырьевым ресурсом для стратегически важных производств, не добывающихся на территории Республики Казахстан и приобретаемых за рубежом
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2015 года № 4 Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 18 мая 2015 года № 309 О признании утратившим силу приказа министра образования и науки Республики Казахстан от 29 июня 2007 года № 339 «Об утверждении Правил приема детей в первый класс 12-летней школы»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 23 апреля 2015 года № 230 Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 12 марта 2015 года № 211 О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 апреля 2011 года № 186 «Об утверждении Правил приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел Республики Казахстан, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 апреля 2015 года № 204 Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача лицензии на образовательную деятельность»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2015 года № 35 Об утверждении Правил технической эксплуатации рельсовых транспортных средств
Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 21 Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными библиотеками, государственными музеями и музеями-заповедниками и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 32 Об утверждении Правил использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 97 Об утверждении Положения о деятельности организаций и (или) структурных подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих патологоанатомическую диагностику, и Правил проведения патологоанатомического вскрытия
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2015 года № 66 Об утверждении Единых правил взаимодействия и централизованного управления сетями телекоммуникаций
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 96 Об утверждении перечня категорий населения, которым оказывается паллиативная помощь и сестринский уход
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2015 года № 64 Об утверждении Правил ведения государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем и депозитария
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 23 февраля 2015 года № 142 Об утверждении Правил информационного обмена информационной системы мониторинга оказания государственных услуг с информационными системами
Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2014 года № 144 Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 мая 2015 года № 605 О внесении изменений и дополнений в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 62 «Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»
Содержание - скачать