Приказ

Приказы
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Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 19 декабря 2014 года № 573
О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового администрирования»

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 141
Об утверждении Перечня товаров, приобретаемых государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами с целью их последующей переработки

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 124
Об утверждении Правил выдачи квалификационного аттестата специалиста по таможенному декларированию

Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2015 года № 3
Об утверждении форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложений к лицензиям

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 26 февраля 2015 года № 133
Об утверждении Правил ведения реестра заключенных договоров концессии и предоставленных государственных гарантий и поручительств государства

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 16 января 2015 года № 11-1/18
Об утверждении методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 122
Об утверждении Перечня товаров, являющихся сырьевым ресурсом для стратегически важных производств, не добывающихся на территории Республики Казахстан и приобретаемых за рубежом

Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2015 года № 4
Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 18 мая 2015 года № 309
О признании утратившим силу приказа министра образования и науки Республики Казахстан от 29 июня 2007 года № 339 «Об утверждении Правил приема детей в первый класс 12-летней школы»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 23 апреля 2015 года № 230
Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 12 марта 2015 года № 211
О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 апреля 2011 года № 186 «Об утверждении Правил приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел Республики Казахстан, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 апреля 2015 года № 204
Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача лицензии на образовательную деятельность»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2015 года № 35
Об утверждении Правил технической эксплуатации рельсовых транспортных средств

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 21
Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными библиотеками, государственными музеями и музеями-заповедниками и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 32
Об утверждении Правил использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 97
Об утверждении Положения о деятельности организаций и (или) структурных подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих патологоанатомическую диагностику, и Правил проведения патологоанатомического вскрытия

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2015 года № 66
Об утверждении Единых правил взаимодействия и централизованного управления сетями телекоммуникаций

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 96
Об утверждении перечня категорий населения, которым оказывается паллиативная помощь и сестринский уход

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2015 года № 64
Об утверждении Правил ведения государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем и депозитария

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 23 февраля 2015 года № 142
Об утверждении Правил информационного обмена информационной системы мониторинга оказания государственных услуг с информационными системами

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2014 года № 144
Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 мая 2015 года № 605
О внесении изменений и дополнений в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 62 «Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»

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